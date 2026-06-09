MILES DE VECINOS ACOMPAÑARON LA EXPO EMPRENDIENDO 2026 – EDICIÓN MUNDIAL

Ushuaia 09/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, llevó adelante durante el fin de semana una nueva edición de la Expo Emprendiendo, que en esta oportunidad se desarrolló bajo la temática “Edición Mundial”, reuniendo a más de 220 emprendimientos locales y propuestas gastronómicas.

Durante las jornadas realizadas en el Microestadio Cochocho Vargas, miles de vecinos y vecinas recorrieron los espacios de exposición, acompañando el trabajo del sector emprendedor de la ciudad y disfrutando de una amplia propuesta para toda la familia. La iniciativa volvió a consolidarse como uno de los espacios de encuentro más convocantes de la ciudad, promoviendo el consumo local, el fortalecimiento de la economía social y el desarrollo de proyectos productivos fueguinos.

Además de los espacios de comercialización, la Expo ofreció un ámbito de integración comunitaria donde familias, emprendedores y vecinos pudieron compartir distintas propuestas recreativas y temáticas, generando un clima festivo durante todo el fin de semana.

Esta edición también marcó la puesta en marcha del nuevo sistema digital de registro de ingreso para emprendedores y emprendedoras, una herramienta desarrollada para agilizar los procesos de acreditación, mejorar la organización general del evento y optimizar la experiencia de quienes participan en las distintas exposiciones impulsadas por el Municipio.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, expresó que “estamos muy conformes con la convocatoria que tuvo esta nueva edición de la Expo Emprendiendo. Más de 220 emprendimientos participaron durante el fin de semana, demostrando el enorme potencial que tiene el sector emprendedor de nuestra ciudad y la importancia de seguir fortaleciendo espacios que les permitan crecer, visibilizar su trabajo y generar nuevas oportunidades”.

“Ver a tantas familias recorriendo la Expo y compartiendo las distintas propuestas que impulsamos durante el fin de semana nos demuestra que estos espacios trascienden lo comercial. Son lugares de encuentro, de construcción comunitaria y de disfrute para todas las edades”, agregó.

En relación con la implementación del sistema digital de acreditaciones, la funcionaria remarcó que “seguimos incorporando herramientas que nos permiten mejorar la organización de los eventos y facilitar la participación de quienes forman parte de nuestras propuestas. La modernización de los procesos también es una forma de acompañar el crecimiento del sector emprendedor”.

Por su parte, la subsecretaria de Inclusión Social, Yanira Martínez, destacó que “estos espacios tienen un enorme valor porque permiten encontrarnos como comunidad, acompañar el trabajo de nuestros emprendedores y emprendedoras y generar propuestas que integran a las familias. La gran participación que tuvo esta edición demuestra que los vecinos y vecinas siguen eligiendo estos espacios de encuentro que impulsamos desde el Municipio”.

Asimismo, señaló que “la presencia del Mercado Concentrador forma parte de una política que busca acercar productos de calidad a precios accesibles, fortaleciendo la economía local y acompañando a las familias en un contexto complejo”.

La Expo contó además con la participación de la Secretaría de Economía y Finanzas, a través de una nueva edición del Mercado Concentrador, que ofreció productos de calidad a precios accesibles y registró una importante concurrencia durante ambas jornadas. La propuesta permitió ampliar la oferta disponible para los vecinos y vecinas, generando un importante movimiento comercial y acompañando a productores, cooperativas y comercios locales.

El coordinador de Desarrollo Económico y Productivo, Roberto Trujillo, destacó que “el Mercado Concentrador tuvo una gran convocatoria durante todo el fin de semana. Tanto el sábado como el domingo recibimos una enorme cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a realizar sus compras, generando un movimiento muy importante para todos los comercios participantes”.

Asimismo, indicó que “las ventas fueron muy positivas para cada uno de los puestos. Rubros como panadería, pescadería, carnicería y la venta de huevos tuvieron una demanda muy alta, al punto que algunos comerciantes debieron reponer mercadería para poder responder a la cantidad de público que se acercó”.

Finalmente, Trujillo valoró la propuesta temática impulsada en conjunto con la Expo Emprendiendo y sostuvo que “todos los comercios acompañaron la edición mundialista con decoración, indumentaria y distintas propuestas alusivas al Mundial 2026, generando un clima festivo y familiar que fue muy bien recibido por quienes visitaron el evento”.

Uno de los espacios que despertó mayor interés durante la Expo fue el sector de intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol, una propuesta que reunió a niños, niñas, jóvenes y adultos en torno a la pasión por el deporte y la próxima cita mundialista.

La iniciativa contó con el acompañamiento de los concejales Nicolás Pelloli y Vanina Ojeda, quienes colaboraron en el desarrollo de la actividad y compartieron las jornadas junto a las familias que participaron de la propuesta.

Debido a la gran convocatoria, el intercambio de figuritas, que inicialmente estaba previsto para una sola jornada, se extendió también al domingo, convirtiéndose en uno de los espacios más concurridos y convocantes de la Expo Emprendiendo 2026 – Edición Mundial.

La Municipalidad de Ushuaia continúa impulsando espacios que fortalecen el desarrollo emprendedor, promueven el consumo local y generan oportunidades de encuentro para toda la comunidad, consolidando políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la inclusión social y el acompañamiento permanente a las familias fueguinas.