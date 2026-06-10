MELELLA: “ESTA OBRA ES LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN USHUAIA Y NOS DA PREVISIBILIDAD POR 35 AÑOS”

Tierra del Fuego 10/06/2026.- El gobernador Gustavo Melella recorrió los avances de la obra de la nueva usina termoeléctrica que se construye en Ushuaia y destacó que se trata de una planta estratégica que fortalecerá la capacidad de generación eléctrica de la ciudad durante las próximas décadas.

La nueva central se desarrolla a partir de un convenio entre Terra Ignis S.A. y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., que lleva adelante una inversión cercana a los 80 millones de dólares. De la recorrida participaron representantes de la firma y autoridades de la Aduana de Ushuaia, quienes trabajan en la planificación del operativo para el arribo y traslado de los equipos principales.



Durante la visita, Melella valoró el impacto que esta infraestructura tendrá para el desarrollo de la capital fueguina y afirmó que “esta obra va a dejar a Ushuaia proyectada por los próximos 35 años con una tranquilidad en la generación de energía muy importante”.

Asimismo, señaló que los equipos que demandarán una logística especial para su traslado desde China hasta la provincia. “Son equipos de gran porte que requieren un operativo logístico muy importante. Se estima que estarán llegando a Ushuaia hacia fines de julio para luego comenzar con la etapa de montaje”, indicó.

El mandatario destacó además que la nueva infraestructura permitirá ampliar significativamente la capacidad de generación eléctrica de la ciudad. La central inyectará inicialmente 40 megavatios (MW) al sistema, con una proyección de sumar 20 MW adicionales. “Va a producir más energía de la que hoy necesita Ushuaia, por eso decimos que es una planta para la Ushuaia que viene, teniendo la energía que necesita para seguir desarrollándose”, sostuvo.

Finalmente, el Gobernador valoró la inversión destinada al proyecto y aseguró que “son 80 millones de dólares de inversión concreta en nuestra provincia. También es una forma de mostrarle al mundo que en Tierra del Fuego hay oportunidades para invertir y que contamos con la seguridad jurídica necesaria para llevar adelante proyectos de largo plazo”, concluyó.