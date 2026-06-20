MÁS DE 500 PERSONAS DE TODA LA PROVINCIA PARTICIPARON DEL CURSO UNIVERSITARIO SOBRE SALUD EN INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

Rio Grande 20/06/2026.- La propuesta de formación fue impulsada por el Municipio de Río Grande junto a la Universidad Nacional de La Plata, APSA, APAL y el Ministerio Público de la Defensa. La capacitación reunió a profesionales, equipos técnicos y estudiantes de distintos puntos de Tierra del Fuego.

Con una convocatoria que superó los 500 participantes de toda la provincia, finalizó el Curso Universitario “Salud en infancias y adolescencias: desafíos contemporáneos”, una propuesta de formación impulsada por el Municipio de Río Grande en articulación con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL).

La iniciativa constituyó la primera propuesta académica en materia de salud desarrollada por el Municipio durante este 2026 y estuvo destinada a profesionales, equipos técnicos, estudiantes y personas vinculadas al abordaje de las infancias y adolescencias desde diferentes ámbitos de intervención.

A lo largo de la cursada, las y los participantes profundizaron conocimientos y herramientas para comprender los desafíos actuales que atraviesan las infancias y adolescencias, promoviendo una mirada integral de la salud basada en el enfoque comunitario y de derechos.

El encuentro de cierre estuvo centrado en el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescencias, las autolesiones no suicidas y los principales motivos de consulta en las guardias de salud mental. De esta manera, concluyó un recorrido académico que contó con la participación de especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Desde la organización informaron que quienes hayan completado la cursada deberán realizar una evaluación final para acceder a la certificación correspondiente. El examen estará disponible en la plataforma virtual entre el 24 de junio y el 7 de julio.

En el marco de la continuidad de estas políticas de formación, se anunció además el inicio del Curso Universitario sobre Abordaje en Consumos Problemáticos, que comenzará el próximo 8 de julio. La propuesta constará de ocho encuentros virtuales que se desarrollarán los días miércoles, de 18 a 21 horas.

A través de estas iniciativas, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el acceso a instancias de capacitación de calidad, promoviendo la construcción de herramientas para el abordaje integral de distintas problemáticas de salud y consolidando políticas públicas orientadas al cuidado, la prevención y el bienestar de la comunidad.