MÁS DE 210 EMPRENDEDORES PARTICIPARÁN DE LA EXPO EMPRENDIENDO DURANTE EL FIN DE SEMANA EN EL COCHOCHO VARGAS

Ushuaia 06/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de la Expo Emprendiendo, que se llevará adelante el sábado 6 y domingo 7 en el Microestadio Cochocho Vargas, con la participación de emprendedores, productores locales, comercios adheridos y el Mercado Concentrador, con entrada libre y gratuita.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la gran convocatoria alcanzada por la propuesta y señaló que nuevamente la cantidad de inscriptos superó ampliamente las expectativas para el evento. Además, confirmó que la hora silenciosa se realizará durante ambas jornadas de 14 a 15 horas para facilitar la inclusión de personas con autismo y otras condiciones de hipersensibilidad sensorial.

“Este fin de semana tendremos más de 210 stands de emprendedores, además de 17 comercios de la ciudad y el Mercado Concentrador, lo cual nos anima a continuar en esta línea de trabajo porque es una herramienta muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico que atraviesan muchos vecinos y vecinas”, expresó.

La funcionaria explicó que la feria reúne una amplia variedad de rubros, entre ellos gastronomía, artesanías, productos regionales, indumentaria, artículos para el hogar y servicios, permitiendo que los emprendedores puedan fortalecer sus proyectos, ampliar su red de contactos y concretar ventas.

Asimismo, indicó que “siempre contamos con una gran cantidad de inscriptos y los criterios de selección van variando para garantizar la diversidad de rubros, entendiendo la importancia que tienen estos espacios tanto para quienes emprenden como para los vecinos y vecinas que encuentran productos de calidad y a precios accesibles”.

La funcionaria resaltó que “el Mercado Concentrador es una política pública impulsada por el intendente Walter Vuoto, orientada a fortalecer la economía social y brindar alternativas de consumo a precios convenientes”.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán acceder a promociones especiales, productos de elaboración local y artículos de primera necesidad, incluyendo propuestas vinculadas a la limpieza del hogar y otros rubros de consumo cotidiano.