Mario Cairella: del sector energético nacional a las denuncias en Río Grande

Mario Cairella es un dirigente con trayectoria en el sector energético y cooperativo argentino. Fue vicepresidente de CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), integró el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y actualmente cumple funciones en la Oficina de la Presidencia de la Nación, donde se dedica al seguimiento de denuncias y al control institucional. Su nombre se ha vuelto conocido por las fuertes acusaciones contra la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, en Tierra del Fuego, y por su participación en intervenciones de cooperativas en otras provincias.

Cairella ha participado al menos en dos oportunidades del Programa Resumen Económico, por Radio Provincia, y uno de los comentarios, mas escuchados entre quienes defienden o tienen algún trato con la cooperativa eléctrica, es que, el ahora funcionario nacional, no tiene peso o es «un cuatro de copas», todo con el fin no solo de desmerecer las entrevistas, sino de quitarle importancia para que no se difunda lo que está ocurriendo con una denuncia penal y un pedido de intervención, que lleva un año cajoneada y aun no tiene juez.

Trayectoria institucional

CAMMESA: Renunció en marzo de 2025 tras tensiones con la Secretaría de Energía, aunque permaneció dos meses como asesor del directorio para cerrar causas judiciales pendientes.

Renunció en marzo de 2025 tras tensiones con la Secretaría de Energía, aunque permaneció dos meses como asesor del directorio para cerrar causas judiciales pendientes. INAES: Participó en auditorías y controles sobre cooperativas, con foco en transparencia y rendición de cuentas.

Participó en auditorías y controles sobre cooperativas, con foco en transparencia y rendición de cuentas. Presidencia de la Nación: Actualmente trabaja en el área de control institucional, con especial atención a denuncias en el sector energético y cooperativo.

Intervenciones en otras provincias

Cairella ha sido protagonista en procesos de intervención de cooperativas en Chubut, donde denunció corrupción y vaciamiento:

Rawson: Apoyó la intervención judicial y pidió incluso la quiebra de la cooperativa por el nivel de corrupción y deuda acumulada.

Apoyó la intervención judicial y pidió incluso la quiebra de la cooperativa por el nivel de corrupción y deuda acumulada. Trelew: Respaldó la intervención a cargo de Matías Bourdieu, reclamó denuncias penales contra responsables y destacó que la entidad comenzó a pagar la factura corriente a CAMMESA.

Respaldó la intervención a cargo de Matías Bourdieu, reclamó denuncias penales contra responsables y destacó que la entidad comenzó a pagar la factura corriente a CAMMESA. Esquel: Señaló falta de transparencia en la elección de autoridades y prácticas irregulares como “cuevas de préstamos”, reclamando auditorías más estrictas.

Denuncias en Río Grande

En Tierra del Fuego, Cairella se convirtió en uno de los principales denunciantes contra la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Acusó a directivos de malversación de fondos, defraudación y asociación ilícita , con desvío de dinero de los usuarios hacia viajes, vehículos de lujo y campañas políticas.

, con desvío de dinero de los usuarios hacia viajes, vehículos de lujo y campañas políticas. Denunció contratos con empresas fantasma, sobreprecios en servicios y uso de tarjetas corporativas para gastos personales.

Respaldó la denuncia de la abogada Adriana Varisco, que incluye más de 30 puntos de irregularidades.

Señaló vínculos comerciales entre el esposo de la jueza federal Mariel Borruto y la cooperativa, lo que llevó a la magistrada a declararse incompetente.

Razones para pedir la intervención

Cairella sostiene que la cooperativa de Río Grande debe ser intervenida porque:

No hay transparencia en el manejo de fondos ni en la información a los socios.

en el manejo de fondos ni en la información a los socios. Existen pruebas judiciales de fraude y vaciamiento.

de fraude y vaciamiento. Los usuarios reclaman una intervención para frenar el robo sistemático de recursos.

una intervención para frenar el robo sistemático de recursos. El INAES debería solicitar a la justicia federal la remoción del consejo de administración y el nombramiento de un interventor.

Claves de su figura

Rol Institución Hechos relevantes Vicepresidente CAMMESA Renunció en 2025, asesoró en causas judiciales. Integrante INAES Auditorías y controles en cooperativas. Funcionario Presidencia Seguimiento de denuncias en Río Grande. Denunciante Cooperativa Eléctrica Río Grande Malversación, defraudación, vínculos políticos y judiciales. Interventor Cooperativas de Chubut Apoyó intervenciones en Rawson, Trelew y Esquel.

Mario Cairella es un referente con trayectoria en el sector energético y cooperativo, hoy ligado a la Presidencia. Su figura se destaca por haber impulsado intervenciones en cooperativas de Chubut y por sus denuncias contra la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Para él, la intervención es la única salida para sanear la entidad, garantizar transparencia y devolver el control a los socios, en un contexto donde acusa al poder político provincial de proteger a la cooperativa por su financiamiento electoral.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar