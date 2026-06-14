MAESTRO: “EN LA CRISIS DEBEMOS ESTAR PRESENTES Y ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS MÁS QUE NUNCA”

Ushuaia 14/06/2026.- La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia, Verónica Maestro, remarcó la necesidad de “desarrollar e implementar” políticas públicas de contención desde el Municipio para “hacer frente a las consecuencias de la crisis económica” generada por el Gobierno nacional.

“Debemos estar presentes y acompañar a las familias más que nunca” para dar respuesta a las “situaciones de vulnerabilidad”, planteó, y en esa línea destacó que el intendente Walter Vuoto “nos pide estar lo más cerca posible de la gente, con mucha empatía y responsabilidad”.

Por ello, señaló que los trabajadores y funcionarios de diversas áreas del Municipio “tenemos un contacto permanente con los vecinos y vecinas para relevar sus necesidades y acercarles soluciones”.

Consideró que “ese contacto es fundamental ya que, además, nos permite detectar otras situaciones como pueden ser casos de violencia de género o situaciones de mucha vulnerabilidad que muchas veces la gente no se anima a plantear y que afectan sobre todo a las mujeres y las infancias”.

Esa línea de acción contempla la entrega de módulos alimentarios, colchones y frazadas, como así también asistencia económica para que las familias puedan afrontar el pago de servicios como el gas y la luz, el reparto de leña para calefaccionar los hogares y la generación de espacios de contención para infancias, adolescencias y personas mayores.

“Hay muchas familias que hoy no llegan a fin de mes y la brecha entre quienes pueden hacerlo y quienes no es cada vez más grande”, lamentó Maestro.

Por último, enfatizó que “la gente con el peronismo comía y hoy no lo hace; este Gobierno rompió con todo lo que se había logrado construir durante los años del peronismo”.