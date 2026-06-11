Luego de 3 años El Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento

Argentina 11/06/2026.- La propuesta acordada es un aumento salarial del 24% –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento.

Tras casi tres años, el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales alcanzaron un acuerdo económico para destrabar el conflicto presupuestario.

La propuesta acordada es un aumento salarial del 24% –21,33% para junio y un 3% adicional en octubre– y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. El acuerdo se terminó de sellar este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias —que responde al Ministerio de Capital Humano—, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales.

Cabe destacar que, en primera instancia, se firmó el acta entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que contempla la actualización de los gastos de funcionamiento y partidas para hospitales universitarios. Posteriormente, pasaron a las reuniones paritarias del sector no docente y los gremios docentes, donde se formalizaron los ajustes que se aplicarán a los sueldos.