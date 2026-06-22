Los suicidios triplican los homicidios en Argentina: la advertencia de un psiquiatra ante la cifra récord

Buenos Aires, 22 de junio del 2026.- Para Demián Rodante, médico psiquiatra, jefe de servicio en el Hospital Moyano y vicepresidente del capítulo de Suicidiología de APSA, el dato expone una problemática que durante años permaneció invisibilizada y que hoy comienza a ocupar un lugar más visible en la agenda pública.

“Por fin se está viendo cuál es el problema real. Estas tasas reflejan una mejor metodología para registrarlos, pero también el padecimiento social que vivimos en la Argentina y en el mundo”, sostuvo el especialista durante una entrevista con Infobae al Regreso.

La tasa nacional alcanzó los 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes. Entre Ríos, con 20,8; San Luis, con 18,9; y Salta, con 17,4, fueron las provincias que registraron los índices más elevados. Más allá de las diferencias regionales, Rodante destacó un dato que considera revelador sobre la magnitud del problema: “La cantidad de casos de suicidio fue tres veces superior a los homicidios dolosos”.

Argentina registró en 2025 un récord histórico de suicidios con 5.209 casos, una cifra que triplica los homicidios dolosos (Imagen Ilustrativa Infobae) Argentina registró en 2025 un récord histórico de suicidios con 5.209 casos, una cifra que triplica los homicidios dolosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el psiquiatra, el fenómeno no puede analizarse únicamente desde una perspectiva local. Según explicó, el incremento de los problemas de salud mental es una tendencia que atraviesa a numerosas sociedades y que se vincula con distintos factores sociales, culturales y sanitarios.

“La realidad es que venimos padeciendo como sociedad y es a nivel mundial, no solo en Argentina. El problema silencioso es porque no hay repercusión muchas veces. A nivel de los medios hay cierto tabú al respecto”, señaló.

En ese sentido, consideró que la cobertura periodística puede desempeñar un papel relevante en la prevención siempre que se realice de manera responsable. “Está perfecto hablar de suicidio en los medios. Son un gran aliado si queremos reducir las tasas. El problema es cómo se comunica. Si no ponemos el tema sobre la mesa, nadie va a tomar acción. Pero cómo se maneja tiene impacto social y esto está basado en evidencia”, explicó.

Consultado sobre las razones que pueden ayudar a entender el aumento de los casos, Rodante remarcó que no existe una explicación única para un fenómeno tan complejo. “No existe una única causa de por qué algo tan complejo como el suicidio aumenta. Es una multiplicidad de cosas”, afirmó.

Demián Rodante afirmó que el aumento de los suicidios refleja una mejor metodología de registro y el padecimiento social en Argentina y el mundo (Infobae en Vivo) Demián Rodante afirmó que el aumento de los suicidios refleja una mejor metodología de registro y el padecimiento social en Argentina y el mundo (Infobae en Vivo)

Entre ellas mencionó la dificultad para acceder a servicios de salud mental, la escasez de profesionales capacitados en prevención y el desconocimiento generalizado sobre cómo acompañar a personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional.

Según explicó, muchas veces el entorno evita abordar el tema por temor a generar un efecto negativo, cuando en realidad ocurre lo contrario. “No saber cómo hablar con alguien que pasa por un momento difícil es una de las principales causas de por qué las personas terminan teniendo esta conducta”, indicó.

Por eso insistió en la necesidad de realizar preguntas directas cuando existen señales de preocupación. “Con el suicidio tenemos que ser superclaros. Preguntar abiertamente si una persona deseó estar muerta, eso se llaman ideas suicidas pasivas. Y preguntar concretamente si pensaste en hacer algo para quitarte la vida. La respuesta es sí o no”, explicó.

El especialista también puso el foco en las señales de alarma que suelen aparecer antes de una conducta suicida. Aunque advirtió que no existe una fórmula exacta para identificar todos los casos, aseguró que en la mayoría de las situaciones hay manifestaciones previas que pueden ser advertidas por familiares, amigos o personas cercanas. “El 80% de las personas que tiene un intento de suicidio en el último mes lo transmitió de alguna forma”, afirmó.

El especialista explicó que el aumento de los suicidios responde a múltiples factores, entre ellos las dificultades de acceso a salud mental y la falta de profesionales capacitados (Imagen Ilustrativa Infobae) El especialista explicó que el aumento de los suicidios responde a múltiples factores, entre ellos las dificultades de acceso a salud mental y la falta de profesionales capacitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esas señales pueden expresarse de distintas maneras y no siempre son evidentes. Rodante mencionó cambios de comportamiento, una reducción marcada en la interacción social, el abandono de actividades habituales o modificaciones en la forma de vincularse con otras personas. “La gran mayoría da algún tipo de aviso, a veces sin querer dar ese signo de alarma. Cambios de comportamiento, como menos publicaciones en redes, menos interacción o dejar actividades habituales pueden alertar”, detalló.

Al analizar la respuesta estatal frente al problema, el psiquiatra consideró que Argentina todavía está lejos de implementar estrategias integrales de prevención. “Siempre estamos corriendo el problema de atrás”, resumió Rodante.

A su juicio, uno de los principales obstáculos es la fragmentación de las políticas públicas y la falta de coordinación entre los distintos actores involucrados. “Los países que lograron reducir tasas de suicidio implementaron estrategias universales en escuelas y formaron a todos los profesionales del sistema público. En Argentina los problemas están fragmentados, desarticulados”, sostuvo.

Para el especialista, la magnitud del fenómeno exige una respuesta colectiva que trascienda la atención individual y coloque a la prevención como una prioridad sanitaria. “Si queremos bajar las tasas de suicidio, las políticas públicas tienen que hacer foco y llevarse a la práctica. Esto, lógicamente, no está pasando”, concluyó.

*Línea Nacional de Salud Mental, comunicándose al 0800-999-0091