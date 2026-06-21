«Lento», «flojito» y «poco formado»: los insultos de Milei a su nuevo vocero presidencial

En medio del derrumbe de la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno anunció que Adrián Ravier, diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en La Pampa, será el nuevo vocero presidencial. Hoy, el presidente Javier Milei y Ravier gozan de un vínculo excelente —como revela el nombramiento—: son coautores del último libro del mandatario y comparten coincidencias en teoría económica. Sin embargo, esto no fue siempre así.
Según reveló el periodista Manu Jove, Milei y Ravier mantuvieron fuertes cruces en X en mayo de 2018. Allí, el hoy Presidente lo tildaba de «lento», «flojito» y «poco formado», mientras que el nuevo vocero le respondía a sus cuestionamientos.
En referencia a un mensaje del entonces Twitter, Milei le dijo que «muestra lo flojito que sos conceptualmente…deja en claro la ensalada que tenés en la cabeza…el excelentísimo Dr Ravier haciendo papelones propios de un amateur que dan vergüenza ajena«, y agregó que ensuciaba a los economistas austríacos.
Ravier también escribió que Milei había estado «toda la noche buscando una crítica» a su presentación, en un cruce por teoría económica sobre Keynes, Friedman y Lucas.
Luego de estos intercambios, Ravier publicó el 9 de julio de 2018 un texto que tituló «Carta abierta a los seguidores de Javier Milei». «Los insultos que en los últimos días nos ha propinado a varios economistas muestran la violencia y agresión con la que se maneja cotidianamente y a la que no estamos acostumbrados», escribió.
- «Si alguien cuestiona a Milei, el comentario se vuelve una espiral de violencia explosiva que no encuentra límites».
- «La violencia de Milei es una constante que fractura cualquier posible diálogo y perjudica a la reputación de todo el que intenta cuestionar sus formas, y más aun su entendimiento en economía».
- «No puedo entender el liberalismo disociado de la tolerancia y el respeto».
Quién es Adrián Ravier
El nuevo vocero presidencial fue electo diputado en las elecciones de octubre de 2025. Encabezó la lista libertaria en La Pampa, distrito en el cual también es titular de La Libertad Avanza, partido presidido a nivel nacional por Karina Milei.
Ravier, además, escribió junto a Milei el último libro del Presidente, La batalla por la macroeconomía. El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek. Es economista por la UBA, magíster en Economía y Administración por Eseade y doctor en Economía Aplicada por la URJC (Madrid).
A su vez, forma parte de Fundación Faro, el think tank de Agustín Laje que tiene vínculos con Santiago Caputo.
Fuente: El economista