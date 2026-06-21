«Lento», «flojito» y «poco formado»: los insultos de Milei a su nuevo vocero presidencial

Argentina vergonzosa 21/06/2026.- Antes de nombrar a Adrián Ravier, el Presidente lo había cruzado fuertemente en redes sociales por sus posiciones económicas, sus conocimientos y sus dotes de comunicación.

En medio del derrumbe de la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno anunció que Adrián Ravier, diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en La Pampa, será el nuevo vocero presidencial. Hoy, el presidente Javier Milei y Ravier gozan de un vínculo excelente —como revela el nombramiento—: son coautores del último libro del mandatario y comparten coincidencias en teoría económica. Sin embargo, esto no fue siempre así .

Según reveló el periodista Manu Jove, Milei y Ravier mantuvieron fuertes cruces en X en mayo de 2018. Allí, el hoy Presidente lo tildaba de «lento», «flojito» y «poco formado», mientras que el nuevo vocero le respondía a sus cuestionamientos .

En referencia a un mensaje del entonces Twitter, Milei le dijo que «muestra lo flojito que sos conceptualmente…deja en claro la ensalada que tenés en la cabeza…el excelentísimo Dr Ravier haciendo papelones propios de un amateur que dan vergüenza ajena«, y agregó que ensuciaba a los economistas austríacos.

Manu Jove @manujove · Seguir

Lindos cruces de archivo entre el Presidente y su nuevo vocero, Adrián Ravier, quien en 2018 “carecía de velocidad mental para un debate en TV”o era acusado de ser “flojo conceptualmente, en matemática y en microeconomía”. Después se hicieron amigos. Cambia, todo cambia.

En otro mensaje, el mandatario afirmó que «Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado«, y que además «tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos»: «Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho».