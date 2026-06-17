LEGISLATURA: Con una variada agenda, la Comisión de Legislación General se reúne hoy al mediodía

En el encuentro abordarán asuntos sobre seguridad y condiciones laborales. En este sentido se pondrá en debate el proyecto para la creación del Consejo de Bienestar Policial y la sindicalización de la fuerza. Por otro lado, las y los Parlamentarios analizarán aspectos normativos, como la adhesión provincial a las modificaciones en el régimen nacional de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y el cumplimiento del artículo Nº 84 de la Constitución Provincial.
Además, el temario definido incluye la revisión de los requisitos formales para quienes representen a la Provincia ante entes nacionales; la declaración patrimonial de un predio en Río Grande; y la instauración de dos fechas conmemorativas: El Día del Espíritu Antártico y el Día de las Bibliotecas Fueguinas.
A continuación, el temario definido:
Asunto 049/25 MPF – Proyecto de Ley creando el Consejo de Bienestar Policial y Sindicalización. (Com. 6 y 1
Asunto 321/25 MPF – Proyecto de Ley instituyendo el día 08 de Noviembre de cada año, como el Día de las Bibliotecas Fueguinas. (Com 1)
Asunto 019/26 PG – Proyecto de Ley asegurando el cumplimiento efectivo del art. 84 de la Constitución Provincial. (Com. 1)
Asunto 028/26 SF – Proyecto de Ley estableciendo el día 12 de Septiembre de cada año como “Día del Espíritu Antártico”. (Com. 1)
Asunto 056/26 SF – Proyecto de Ley estableciendo como requisito para ser representante de la Provincia ante entes nacionales, haber cumplido 25 años de edad y otros ítems. (Com. 1)
Asunto 158/26 FORJA; PV; PJ; SF y MPF – Proyecto de Ley declarando Patrimonio de Río Grande al predio ubicado en Matrícula I – A19795, Circunc. RG. Sección A Macizo 99 Parcela 2n. (Com. 1)
Asunto 065/26 LLA – Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a las modificaciones al Régimen de Revisión Técnica Obligatoria previsto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación. (Com. 1)