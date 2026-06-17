LEGISLATURA: Con una variada agenda, la Comisión de Legislación General se reúne hoy al mediodía

Ushuaia, miércoles 17 de junio de 2026.- Las y los Legisladores que integran la Comisión Nº 1, definieron los temas que serán parte de la agenda que abordarán mañana, desde las 12 h. Será en el marco de la comisión de Legislación General que preside Raúl Von Der Thusen (SF).

En el encuentro abordarán asuntos sobre seguridad y condiciones laborales. En este sentido se pondrá en debate el proyecto para la creación del Consejo de Bienestar Policial y la sindicalización de la fuerza. Por otro lado, las y los Parlamentarios analizarán aspectos normativos, como la adhesión provincial a las modificaciones en el régimen nacional de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y el cumplimiento del artículo Nº 84 de la Constitución Provincial.

Además, el temario definido incluye la revisión de los requisitos formales para quienes representen a la Provincia ante entes nacionales; la declaración patrimonial de un predio en Río Grande; y la instauración de dos fechas conmemorativas: El Día del Espíritu Antártico y el Día de las Bibliotecas Fueguinas.

A continuación, el temario definido:

Asunto 049/25 MPF – Proyecto de Ley creando el Consejo de Bienestar Policial y Sindicalización. (Com. 6 y 1

Asunto 321/25 MPF – Proyecto de Ley instituyendo el día 08 de Noviembre de cada año, como el Día de las Bibliotecas Fueguinas. (Com 1)

Asunto 019/26 PG – Proyecto de Ley asegurando el cumplimiento efectivo del art. 84 de la Constitución Provincial. (Com. 1)

Asunto 028/26 SF – Proyecto de Ley estableciendo el día 12 de Septiembre de cada año como “Día del Espíritu Antártico”. (Com. 1)

Asunto 056/26 SF – Proyecto de Ley estableciendo como requisito para ser representante de la Provincia ante entes nacionales, haber cumplido 25 años de edad y otros ítems. (Com. 1)

Asunto 158/26 FORJA; PV; PJ; SF y MPF – Proyecto de Ley declarando Patrimonio de Río Grande al predio ubicado en Matrícula I – A19795, Circunc. RG. Sección A Macizo 99 Parcela 2n. (Com. 1)

Asunto 065/26 LLA – Proyecto de Ley adhiriendo la Provincia a las modificaciones al Régimen de Revisión Técnica Obligatoria previsto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación. (Com. 1)