LEGISLATURA: Con la presidencia de Villegas, la Comisión Especial por el radar en Tolhuin trazó su esquema de trabajo

Ushuaia, 10/06/2026.- La Legislatura provincial se reunió hoy en el marco de la Comisión Especial Investigadora por el radar de Tolhuin. Las y los Parlamentarios designados definieron el Reglamento Interno y los actos legislativos para su funcionamiento. Pablo Villegas (MPF) quedó al frente del Cuerpo por decisión unánime y definieron un próximo encuentro para el 18 de junio próximo. La Comisión ya cuenta con “una batería de medidas probatorias” a diversos entes, adelantó.

La Comisión tiene como objetivo central de funcionamiento el análisis, control y seguimiento de las actuaciones administrativas sobre las autorizaciones otorgadas a las empresas Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL para la instalación de un radar y una estación terrena en Tolhuin. Asimismo, buscará deslindar responsabilidades políticas y técnicas de funcionarios intervinientes y vinculación con el Gobierno central.

“Tengo el honor, que por decisión unánime de los Legisladores presentes, se me haya designado su Presidente”, informó a Prensa Legislativa el legislador Pablo Villegas (MPF). Además adelantó la máxima responsabilidad y rigurosidad en esa tarea. “La Legislatura de la Tierra del Fuego, como lo vengo planteando de hace años, tiene la oportunidad de poder generar un ámbito institucional donde poder averiguar, poder alcanzar la verdad de lo que nos pasó con el tema del radar”, señaló.

El espacio legislativo tiene facultades de “investigación con garantía del debido proceso” y además puede solicitar documentación al Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado; citar e interrogar a funcionarios; convocar testigos y nombrar peritos. El trabajo cuenta con dos asesores ad honorem: un representante del Centro de Excombatientes de Malvinas de Ushuaia y uno del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande. El plazo de duración estipulado es de noventa días hábiles, con posibilidad de prórroga ante razones fundadas.

El titular de la Comisión Investigadora adelantó que recibió la propuesta de la redacción del Reglamento Interno y, de parte del legislador Juan Carlo Pino (PJ) “una batería de medidas de carácter probatorio dirigida a un sinnúmero de entes” para iniciar la labor investigativa.

Además Villegas aclaró que las labores de la Comisión Investigadora serán públicas. “Salvo que, por algún tema en particular, en algún momento se pueda llegar a plantear -de carácter excepcional- una reunión reservada”, describió. “Puede participar todo aquel que entienda que tiene derecho a participar o a exponer”.

Dijo que, a partir del trabajo de este nuevo órgano, el Parlamento fueguino buscará “la verdad histórica de lo que nos sucedió en la Tierra del Fuego y a partir de ahí poder construir alguna que otra herramienta para evitar que en el futuro sucedan situaciones de estas características, que es nada más ni nada menos que tener en la Provincia, un instrumento militar de la potencia usurpadora de nuestras Islas Malvinas”.

Al finalizar su función, el Cuerpo deberá elevar a la Cámara un informe definitivo con las conclusiones sobre las responsabilidades técnicas y políticas. Si de la investigación surgen responsabilidades de otra índole, la Comisión las notificará a las autoridades interesadas.

La creación y conformación de este espacio se sustenta en dos Resoluciones de Cámara aprobadas por el Cuerpo legislativo. En primer lugar, la Resolución N° 131/26, aprobada en la sesión ordinaria del 30 de abril pasado, que determina la constitución de la Comisión bajo los términos del artículo Nº 106 de la Constitución Provincial y el artículo Nº 64 del Reglamento Interno. Luego la Resolución N° 161/26, aprobada en la sesión ordinaria del 22 de mayo, que establece la designación formal de las y los Legisladores que la integran.

El cuerpo está integrado por los legisladores Federico Sciurano (FORJA), Pablo Villegas (MPF), Juan Carlos Pino (PJ), Matías Lapadula (PG) y Raúl Von der Thusen (SF) y las legisladoras Gisela Dos Santos (ST), Natalia Gracianía (LLA) y María Laura Colazo (PV).