Las compras al exterior puerta a puerta crecieron 84,4% en mayo

Argentina 22/06/2026.- El sistema puerta a puerta volvió a marcar niveles máximos: acumuló US$518 millones entre enero y mayo y quedó apenas por debajo del récord absoluto de abril.

Las compras al exterior realizadas por argentinos a través del sistema courier volvieron a ubicarse en niveles récord durante mayo. Según un informe de la consultora Analytica elaborado sobre datos del INDEC, las importaciones de particulares por esta vía alcanzaron los US$115 millones en el quinto mes del año, con un crecimiento interanual del 84,4%.

El dato confirma la expansión del sistema puerta a puerta, que se consolidó como una de las modalidades de consumo que más crece en el actual escenario económico. Aunque el registro de mayo quedó US$3 millones por debajo del máximo absoluto de abril, cuando se habían alcanzado US$118 millones, se trató del valor más alto para ese mes en dólares constantes.

Entre enero y mayo, las compras al exterior por courier acumularon US$518 millones. Ese monto representa una suba del 113,2% respecto del mismo período del año pasado y ya equivale a más de la mitad de todo lo registrado durante 2025, cuando las operaciones por esta vía habían llegado a US$894 millones.

El avance se da en un contexto marcado por la apertura comercial, el dólar barato y una fuerte presión sobre distintos sectores de la producción local. Mientras las compras online en el exterior ganan terreno, el mercado interno y la industria enfrentan dificultades asociadas a la caída del consumo y a la competencia de productos importados.

Un canal cada vez más relevante

Aunque el peso del courier dentro del total de importaciones todavía es reducido, el informe de Analytica señala que, al analizar la nomenclatura del Mercosur a ocho dígitos, esta modalidad ya aparece entre las categorías más relevantes. En mayo, incluso, mostró niveles de importación similares a los de los vehículos de baja cilindrada.

El sistema permite que consumidores compren productos en tiendas del exterior y los reciban en su domicilio mediante prestadores privados. La operatoria se apoya en el crecimiento del comercio electrónico internacional y en la mayor disponibilidad de plataformas que ofrecen envíos directos a la Argentina.

En ese esquema, las compras deben corresponder a mercadería para uso personal y no pueden tener fines comerciales. El régimen contempla, además, controles sobre la factura y la descripción del paquete para verificar que no se superen los límites permitidos ni se incorporen artículos prohibidos.

El crecimiento del courier también expone una tensión económica más amplia. Para los consumidores que pueden acceder a estos canales, la compra directa en el exterior aparece como una alternativa frente a los precios locales. Para sectores industriales y comerciales, en cambio, el fenómeno profundiza la competencia con bienes importados en un escenario de baja actividad.

El dato de mayo refuerza una tendencia que ya venía acelerándose desde los meses previos. Con más de US$500 millones acumulados en apenas cinco meses, el sistema puerta a puerta quedó instalado como una vía de importación de peso creciente, aun cuando su participación sobre el total del comercio exterior siga siendo acotada.

Fuente: GLP