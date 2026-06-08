Lapadula: Crisis industrial en Tierra del Fuego: suspensiones, éxodo laboral y reclamos por transparencia

Rio Grande 08/06/2026.- La situación industrial en Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico. Empresas históricas de la provincia, como Newsan y Mirgor, han comenzado a trasladar operaciones fuera del distrito, mientras que VGH anunció suspensiones desde este lunes. El escenario genera preocupación por el empleo, la soberanía y el futuro productivo de la región.

Suspensiones y éxodo de trabajadores

Durante una entrevista radial, se advirtió que VGH activará suspensiones desde este lunes, lo que se suma a un proceso de desindustrialización que afecta a firmas con décadas de presencia en la isla. El legislador Matías Lapadula señaló que las compañías “no tienen arraigo, tienen negocios” y que buscan producir donde les resulte más conveniente. Según explicó, la falta de políticas nacionales de apoyo a la industria y al empleo está provocando que trabajadores vendan sus bienes y migren hacia otros destinos, sin certezas sobre nuevas oportunidades laborales.

Modelo extractivista y pérdida de soberanía

Lapadula fue contundente: “Estamos frente a un modelo de país que destruye la industria y promueve actividades extractivistas que generan muy poco empleo”. Criticó además el régimen de incentivos (RIGI), que permite a las empresas llevarse recursos no renovables sin pagar impuestos significativos, dejando pasivos ambientales y escasos beneficios locales. El legislador advirtió que la soberanía está en juego, ya que la falta de alternativas laborales obliga a cientos de familias a abandonar la provincia.

Propuesta para ampliar la matriz productiva

En paralelo, se presentó un proyecto para utilizar fondos del FAM en obras de gas natural, con el objetivo de conectar a barrios que aún no acceden a la red. Lapadula destacó que estas inversiones son “importantísimas” porque mejoran la calidad de vida, reducen subsidios y motorizarían la economía mediante obra pública, considerada la mejor herramienta de industrialización.

Reclamos por transparencia en TerraIgnis y Velitec

El debate también alcanzó a las empresas TerraIgnis y Velitec, donde la Legislatura reclama acceso a información reservada. Lapadula cuestionó la confidencialidad de contratos vinculados a recursos provinciales y exigió explicaciones en sede legislativa: “Confidencial es para afuera; hacia adentro, quienes tenemos el deber de controlar no podemos quedar excluidos”.

Conclusión

La entrevista cerró con un llamado a la responsabilidad de todos los legisladores provinciales y nacionales para enfrentar la crisis industrial y garantizar transparencia en la gestión de recursos estratégicos. “Más allá de las banderas políticas, fueron elegidos para dar soluciones”, remarcó Lapadula.

Fuente Resumen Económico Radio Provincia.