LABROCA RESPALDÓ EL PLANTEO DE FATAP SOBRE LA CRISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Ushuaia 11/06/2026.- El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado, José Labroca, manifestó su coincidencia con la carta abierta difundida por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), en la que se advierte sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de transporte público en el interior del país y la necesidad de implementar medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad.

Labroca consideró que el documento expresa una realidad que afecta a numerosas ciudades argentinas y remarcó la importancia de generar políticas públicas que permitan sostener un servicio esencial para la comunidad.

“Compartimos plenamente la preocupación expresada por FATAP respecto de la situación que atraviesa el transporte público en el interior del país. El colectivo no es solamente un servicio, sino un dinamizador de la economía, porque permite que miles de personas puedan llegar a sus lugares de trabajo, estudiar, realizar trámites, acceder a la salud y sostener la actividad comercial de cada comunidad”, sostuvo.

El presidente de Ushuaia Integral S.E. observó además que “los costos operativos se han incrementado de manera sostenida durante los últimos años. El combustible, el mantenimiento de las unidades, los repuestos, los seguros y los distintos insumos necesarios para garantizar la prestación del servicio registran aumentos permanentes que generan una fuerte presión sobre el sistema”.

Asimismo, señaló que “a ello se suman beneficios sociales que son fundamentales y que debemos sostener, como la gratuidad del boleto estudiantil impulsada por el Municipio de Ushuaia, una política pública que garantiza el acceso a la educación de cientos de estudiantes y que constituye una inversión social que debe ser acompañada con herramientas de financiamiento adecuadas”.

“Por eso coincidimos con FATAP en que resulta imprescindible avanzar en una discusión seria y federal sobre el financiamiento del transporte público, entendiendo que se trata de un servicio esencial para el desarrollo económico, la integración social y la igualdad de oportunidades”, agregó.

En ese sentido, recordó que Ushuaia Integral S.E. desarrolla distintas tareas estratégicas para la ciudad, entre ellas el control y vigilancia de espacios municipales y la limpieza integral de todos los edificios municipales. Además, la empresa articula acciones con diversos organismos e instituciones a través de convenios interadministrativos y presta servicios en distintas dependencias por fuera de la órbita municipal.

Finalmente, Labroca sostuvo que el debate planteado por FATAP debe servir para impulsar una discusión federal sobre la movilidad urbana y el rol que cumple el transporte público como herramienta de integración social, desarrollo económico y cohesión territorial. “Es necesario que todos los niveles del Estado trabajen de manera coordinada para garantizar la continuidad de un servicio que resulta indispensable para millones de argentinos y argentinas”, concluyó.