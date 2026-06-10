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La pobreza infantil sigue siendo 14 puntos más alta que la pobreza general (28,2%),

Por Armando Cabral

Rio Grande 10/06/2026.- El 42,3% de pobreza infantil en 2025 proviene de un informe de UNICEF basado en datos oficiales del INDEC. Se midió con el método de pobreza monetaria: hogares cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total. La aparente contradicción se explica porque, aunque hubo una caída fuerte en 2025, UNICEF advierte que la mejora es frágil y proyecta un rebote en 2026.

El 42,3% de pobreza infantil en 2025 proviene de un informe de UNICEF basado en datos oficiales del INDEC. Se midió con el método de pobreza monetaria: hogares cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total. La aparente contradicción se explica porque, aunque hubo una caída fuerte en 2025, UNICEF advierte que la mejora es frágil y proyecta un rebote en 2026.

Cómo se llegó al 42,3%
  • Fuente: Informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025” de UNICEF.
  • Base de datos: INDEC, con información de ingresos familiares y canastas básicas.
  • Definición: Se considera pobre a un hogar cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total (CBT).
  • Resultado: En el segundo semestre de 2025, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres (42,3%), frente a los 6,3 millones de 2024 (52,7%).
  • Indigencia: Bajó al 9,4% (1,1 millones de chicos), hogares cuyos ingresos no cubren la canasta básica alimentaria (CBA).
Contexto de la caída en 2025
  • Pico previo: Primer semestre de 2024, pobreza infantil en 67,1% e indigencia en 27,3% (8,1 millones de chicos pobres).
  • Factores de mejora:
    • Ingresos familiares creciendo levemente por encima de la canasta.
    • Políticas de transferencias sociales (AUH, Prestación Alimentar) que evitaron un escenario más crítico.
    • Cambios demográficos (ligera reducción en población infantil).
Por qué UNICEF advierte un rebote en 2026
  • Proyección: Primer semestre de 2026, pobreza infantil en torno al 44,4% e indigencia al 10,8%.
  • Causas posibles:
    • Estancamiento o caída de ingresos reales.
    • Aumento en precios de la canasta básica.
    • Fragilidad del mercado laboral.
    • Insuficiencia de transferencias sociales para sostener la mejora.

El título no es contradictorio: refleja una mejora coyuntural en 2025 pero advierte que no es estructural. UNICEF subraya que la pobreza infantil sigue siendo 14 puntos más alta que la pobreza general (28,2%), mostrando que la niñez está sobrerrepresentada en la pobreza.

Evolución de la pobreza infantil en Argentina (2024–2026)
  • Primer semestre 2024
    • Pobreza infantil: 67,1% (8,1 millones de chicos)
    • Indigencia infantil: 27,3%
    • Contexto: fuerte deterioro de ingresos y aumento de precios de la canasta básica.
  • Segundo semestre 2025
    • Pobreza infantil: 42,3% (5,1 millones de chicos)
    • Indigencia infantil: 9,4% (1,1 millones de chicos)
    • Contexto: leve recuperación de ingresos familiares, transferencias sociales (AUH, Alimentar) y reducción de población infantil.
  • Proyección primer semestre 2026
    • Pobreza infantil: 44,4%
    • Indigencia infantil: 10,8%
    • Contexto: advertencia de UNICEF sobre fragilidad de la mejora: inflación en alimentos, estancamiento laboral y riesgo de que las transferencias sociales no alcancen.

El 42,3% de 2025 no es un dato aislado: surge de la medición oficial de ingresos vs. canasta básica total (INDEC), procesada por UNICEF. La aparente contradicción del título se aclara al ver la serie: hubo una caída coyuntural en 2025, pero los factores estructurales hacen prever un rebote en 2026.

Fuente:perfil

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