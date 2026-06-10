El 42,3% de pobreza infantil en 2025 proviene de un informe de UNICEF basado en datos oficiales del INDEC. Se midió con el método de pobreza monetaria: hogares cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total. La aparente contradicción se explica porque, aunque hubo una caída fuerte en 2025, UNICEF advierte que la mejora es frágil y proyecta un rebote en 2026.
Cómo se llegó al 42,3%
- Fuente: Informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025” de UNICEF.
- Base de datos: INDEC, con información de ingresos familiares y canastas básicas.
- Definición: Se considera pobre a un hogar cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total (CBT).
- Resultado: En el segundo semestre de 2025, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres (42,3%), frente a los 6,3 millones de 2024 (52,7%).
- Indigencia: Bajó al 9,4% (1,1 millones de chicos), hogares cuyos ingresos no cubren la canasta básica alimentaria (CBA).
Contexto de la caída en 2025
- Pico previo: Primer semestre de 2024, pobreza infantil en 67,1% e indigencia en 27,3% (8,1 millones de chicos pobres).
- Factores de mejora:
- Ingresos familiares creciendo levemente por encima de la canasta.
- Políticas de transferencias sociales (AUH, Prestación Alimentar) que evitaron un escenario más crítico.
- Cambios demográficos (ligera reducción en población infantil).
Por qué UNICEF advierte un rebote en 2026
- Proyección: Primer semestre de 2026, pobreza infantil en torno al 44,4% e indigencia al 10,8%.
- Causas posibles:
- Estancamiento o caída de ingresos reales.
- Aumento en precios de la canasta básica.
- Fragilidad del mercado laboral.
- Insuficiencia de transferencias sociales para sostener la mejora.
El título no es contradictorio: refleja una mejora coyuntural en 2025 pero advierte que no es estructural. UNICEF subraya que la pobreza infantil sigue siendo 14 puntos más alta que la pobreza general (28,2%), mostrando que la niñez está sobrerrepresentada en la pobreza.
Evolución de la pobreza infantil en Argentina (2024–2026)
- Primer semestre 2024
- Pobreza infantil: 67,1% (8,1 millones de chicos)
- Indigencia infantil: 27,3%
- Contexto: fuerte deterioro de ingresos y aumento de precios de la canasta básica.
- Segundo semestre 2025
- Pobreza infantil: 42,3% (5,1 millones de chicos)
- Indigencia infantil: 9,4% (1,1 millones de chicos)
- Contexto: leve recuperación de ingresos familiares, transferencias sociales (AUH, Alimentar) y reducción de población infantil.
- Proyección primer semestre 2026
- Pobreza infantil: 44,4%
- Indigencia infantil: 10,8%
- Contexto: advertencia de UNICEF sobre fragilidad de la mejora: inflación en alimentos, estancamiento laboral y riesgo de que las transferencias sociales no alcancen.
El 42,3% de 2025 no es un dato aislado: surge de la medición oficial de ingresos vs. canasta básica total (INDEC), procesada por UNICEF. La aparente contradicción del título se aclara al ver la serie: hubo una caída coyuntural en 2025, pero los factores estructurales hacen prever un rebote en 2026.
Fuente:perfil