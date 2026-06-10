La pobreza infantil sigue siendo 14 puntos más alta que la pobreza general (28,2%),

Rio Grande 10/06/2026.- El 42,3% de pobreza infantil en 2025 proviene de un informe de UNICEF basado en datos oficiales del INDEC. Se midió con el método de pobreza monetaria: hogares cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total. La aparente contradicción se explica porque, aunque hubo una caída fuerte en 2025, UNICEF advierte que la mejora es frágil y proyecta un rebote en 2026.

El 42,3% de pobreza infantil en 2025 proviene de un informe de UNICEF basado en datos oficiales del INDEC. Se midió con el método de pobreza monetaria: hogares cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total. La aparente contradicción se explica porque, aunque hubo una caída fuerte en 2025, UNICEF advierte que la mejora es frágil y proyecta un rebote en 2026.

Cómo se llegó al 42,3%

Fuente: Informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025” de UNICEF.

Informe “Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños. Argentina 2016-2025” de UNICEF. Base de datos: INDEC, con información de ingresos familiares y canastas básicas.

INDEC, con información de ingresos familiares y canastas básicas. Definición: Se considera pobre a un hogar cuyos ingresos no alcanzan la canasta básica total (CBT) .

Se considera pobre a un hogar cuyos ingresos no alcanzan la . Resultado: En el segundo semestre de 2025, 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes vivían en hogares pobres (42,3%), frente a los 6,3 millones de 2024 (52,7%).

En el segundo semestre de 2025, vivían en hogares pobres (42,3%), frente a los 6,3 millones de 2024 (52,7%). Indigencia: Bajó al 9,4% (1,1 millones de chicos), hogares cuyos ingresos no cubren la canasta básica alimentaria (CBA).

Contexto de la caída en 2025

Pico previo: Primer semestre de 2024, pobreza infantil en 67,1% e indigencia en 27,3% (8,1 millones de chicos pobres).

Primer semestre de 2024, pobreza infantil en e indigencia en (8,1 millones de chicos pobres). Factores de mejora: Ingresos familiares creciendo levemente por encima de la canasta. Políticas de transferencias sociales (AUH, Prestación Alimentar) que evitaron un escenario más crítico. Cambios demográficos (ligera reducción en población infantil).



Por qué UNICEF advierte un rebote en 2026

Proyección: Primer semestre de 2026, pobreza infantil en torno al 44,4% e indigencia al 10,8% .

Primer semestre de 2026, pobreza infantil en torno al e indigencia al . Causas posibles: Estancamiento o caída de ingresos reales. Aumento en precios de la canasta básica. Fragilidad del mercado laboral. Insuficiencia de transferencias sociales para sostener la mejora.



El título no es contradictorio: refleja una mejora coyuntural en 2025 pero advierte que no es estructural. UNICEF subraya que la pobreza infantil sigue siendo 14 puntos más alta que la pobreza general (28,2%), mostrando que la niñez está sobrerrepresentada en la pobreza.