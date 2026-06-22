La pobreza esta a la vista, el abandono también, las niñas vendedoras callejeras.

Rio Grande 22/06/2026.- Mientras los desclasados de siempre hablan de criptomonedas, inversiones de millonarias, y fantasías varias, la realidad es que la pobreza avanza y cada vez son mas los que, muy a su pesar, están entendiendo que este es el gobierno mas corrupto e ineficaz, por no decir inútil, que ha tenido este país.

A las 10 de la mañana de hoy, me encontraba sentado en la mesa de en una café ubicado en la intersección de las calles Mackinlay y Belgrano, cuando al lugar ingresó una niña que comenzó a recorrer las mesas, después de hablar con una de las personas que atienden en el lugar.

La vi caminar y seguí leyendo lo que tenia en la mesa, hasta que la vi parada frente a mí, la nariz roja de frío, la voz temblorosa, mientras me ofrecía, 6 pares de medias o un paquete de bolsas de residuos. A esa hora la temperatura era de 5 grados y la térmica de 1 grado.

La imagen se asemejaba mucho a la de la semana pasada, cuando otra niña, pero esta ves de unos 14 años, me ofrecía budines, mientras esperaba bajo la lluvia a que encontrara como transferirle.

Esto se esta volviendo casi normal para los que paralelamente hablan de una provincia inexistente, ya no hay empleo, no hay ventas, no hay consumo, cierran los comercios, cierran las empresas, y aun asi, con estos casos de todo los dias, insisten en tratar de implementar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, RIGI, los que apoyaron esto desde el comienzo, y me refiero a políticos, medios, y opinologos que sin saber fueron cómplices necesarios de esta atrocidad llamada La Libertad Avanza y sus políticas.

Mientras estos personajes, con la mas absoluta impunidad juegan para los mas poderosos, ignorando a estas niñas que sobreviven con la venta callejera que las cámaras de comercio quieren evitar. Tolhuín votó a Milei 3 veces, hoy ya cerraron 36 comercios en 28 meses, de eso tampoco se habla, hay que seguir con antiojeras, viendo adelante y ver solo el negocio propio, el beneficio personal, y los demás que se arreglen.

La pobreza esta ahí, y esto pasa en toda la provincia, aunque lo oculten, los disfracen, esto tiene un responsable, y es Javier Milei, el mismo que votaron tres veces en Ushuaia y Tolhuín y hoy están colapsadas, habrá que hacerse cargo de, lo que eligieron, de lo que defienden y de lo que apoyan.

Niños vendiendo en la calle, que deberían estar en la escuela, adolescentes sin futuro, adultos desocupados, jubilados con salarios miserables, no estoy contando nada nuevo, todo lo que todos ven todos los dias, solo que hay que ponerlo acá para que algunos ridículos tomen conciencia de lo que está pasando y dejen de vender humo en medio de la miseria generalizada, endeudamiento, morosidad y abandono.

Armando Cabral