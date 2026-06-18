LA “NOCHE MÁS LARGA” PRESENTARÁ DIVERSAS PROPUESTAS PARA ESTE JUEVES 18

Ushuaia 18/06/2026.- La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia, como parte de las actividades de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, llevará adelante este jueves 18 diversas propuestas musicales con Acústico en la Antigua Casa Beban y el Cypher Jam, una propuesta de música urbana, en el Medio Caño.

Las actividades darán comienzo a las 20:00 horas en el Medio Caño con batallas de freestyle con banda en vivo, teniendo de las 20:00 a las 21:00 horas un período de inscripción para las y los interesados en participar, continuando posteriormente con los espectáculos de Rez Fresco, Lonngo y Mow Gang. En simultáneo a las 20:30 horas en la Antigua Casa Beban se realizará Acústico contando con las presentaciones de Arturo Fabiani DJ, Guido y Caty y Valencia’s Trío.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, detalló que “estamos muy contentos de impulsar estas dos propuestas, contando con un espacio íntimo en Casa Beban en un formato acústico, así como sumar una noche para la comunidad de la música urbana y las juventudes donde puedan disfrutar de un género que ha crecido mucho en los últimos tiempos”.

Para conocer más sobre la agenda de actividades de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.