LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE PREPARA PARA CELEBRAR LA “FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA” 2026

Ushuaia 09/06/2026.- La Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia comienza los preparativos para celebrar la “Fiesta Nacional de la Noche Más Larga”, a realizarse entre los días viernes 12 de junio y domingo 21 del mismo mes.

Con múltiples actividades que abarcarán desde espectáculos de música y danza, actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales, casi 250 artistas fueguinos y fueguinas compartirán escenario en este gran festejo popular. Así, se presentarán propuestas a lo largo y ancho de la ciudad durante 10 días para todas las edades e intereses.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, destacó que “siguiendo la línea que nos propone el intendente Walter Vuoto, estamos muy contentos de comenzar a palpitar este gran festejo popular que es la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. En esta edición, y con una fuerte impronta de las y los artistas fueguinos, vamos a presentar a 245 artistas en escena con actividades variadas para todos los vecinos y vecinas”.

“A pesar del complejo contexto que atraviesa nuestro país y la cultura junto a sus trabajadores y trabajadoras, desde la gestión tenemos la firme convicción de continuar acompañando al arte y la cultura, llevando adelante este gran festejo popular donde puedan mostrar su arte, compartiéndolo con toda la comunidad en esta celebración tan única que tenemos las y los fueguinos”, finalizó el funcionario.

Quienes deseen conocer más sobre el cronograma de actividades de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga 2026 podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.