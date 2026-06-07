LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA PLANIFICA JUNTO A LOS ENTES DE SERVICIOS EL AVANCE DE LA OBRA DEL PASEO COSTERO TRAS LA VEDA INVERNAL

Ushuaia 07/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una mesa de trabajo interinstitucional para planificar las intervenciones previas necesarias que permitan retomar y optimizar la ejecución de la obra del Paseo Costero una vez finalizada la veda invernal. El proyecto es financiado por el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Planificación, Obras e Infraestructura, arq. Irupé Petrina, y contó con la participación de representantes de la Dirección Provincial de Energía (DPE), la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Camuzzi Gas del Sur, la empresa Dos Arroyos y distintas áreas técnicas del Municipio.

Durante la reunión se avanzó en el relevamiento de interferencias y en la planificación de trabajos previos que permitirán optimizar los tiempos de ejecución una vez finalizada la veda invernal. Entre los aspectos abordados se analizaron corrimientos de postes y tendidos eléctricos, readecuación de cañerías, previsión de cruces de calles y otras intervenciones vinculadas a los servicios esenciales, con el fin de garantizar un desarrollo ordenado y eficiente de la obra.

Petrina explicó que “el objetivo es aprovechar este período para coordinar con cada uno de los entes las intervenciones necesarias, identificar interferencias y definir las acciones que deberán realizarse antes del reinicio de los trabajos en obra”. Asimismo, adelantó que la próxima semana se realizará una nueva mesa técnica para continuar avanzando en la definición de tareas y cronogramas.