LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVÓ ADELANTE LA “NOCHE +60” EN EL CENTRO CULTURAL ESTHER FADUL

Ushuaia 17/06/2026.- Como parte de las actividades por la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, las Secretarías de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y de Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ushuaia llevaron adelante en el Centro Cultural Esther Fadul la “Noche +60”, donde las y los adultos mayores de la ciudad disfrutaron de una noche a pura música.

Durante la noche, se llevaron adelante las presentaciones del DJ Danni Morales, la Banda Municipal, Talento Urbano y La Verde Colombiana en el escenario Pablo B. Rodríguez. Amenizando la jornada, estuvo el stand de tragos de Choperas Ushuaia, Club de Pingüinos y el buffet a cargo del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales. Acompañando la propuesta, estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Yésica Garay; el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte; el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; y la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro.

Ferreyra destacó que “estamos muy contentos con la repercusión que ha tenido esta propuesta entre las y los adultos mayores, que han podido disfrutar de una noche distinta en el Centro Cultural Esther Fadul. Desde la gestión municipal, buscamos impulsar propuestas que hagan a la Noche Más Larga un verdadero festejo popular donde todos y todas tengan su espacio”.

Por su parte, Garay valoró “la importancia de sostener en el tiempo el trabajo conjunto con los centros de jubilados y con todas las personas mayores de nuestra ciudad”, y destacó que “a partir de esa articulación pudimos construir por primera vez la propuesta de la Noche +60 dentro de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga”. Asimismo, señaló que “fue un espacio de encuentro donde las y los adultos mayores disfrutaron de la música de su juventud, compartieron, bailaron y celebraron junto a bandas locales y la Banda Municipal”. Finalmente, remarcó que “estas iniciativas nos permiten seguir construyendo comunidad entre todos y todas, generando espacios de participación, integración y disfrute para nuestros adultos mayores”.

En esa misma línea, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, remarcó que “fue una noche muy divertida y con gran convocatoria, contando también con la presencia de diferentes Centros de Jubilados. Estas actividades son parte de una política pública de acompañamiento integral del intendente Walter Vuoto a nuestras y nuestros adultos mayores, destinando una noche de esta Fiesta Nacional que tan bien les hace”.

Las propuestas de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026 continuarán el día miércoles 17 con la Clase Abierta de la Historia de la Música Electrónica en la Antigua Casa Beban y el día jueves con Casa Acústica en el mismo espacio y el Cypher Jam en el Medio Caño. Para conocer más sobre la agenda, las y los interesados podrán visitar las redes sociales de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.