LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA CONTINÚA CON LAS TAREAS DEL OPERATIVO INVIERNO 2026

Ushuaia 22/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, continúa con las tareas previstas en el marco del Operativo Invierno 2026, con intervenciones diarias destinadas a garantizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos se realizan mediante el despliegue de camiones, tolvas y maquinaria vial desde la planta de Servicios Públicos y desde el centro de acopio de sal ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Desde allí se coordinan las acciones que se desarrollan en función de las condiciones climáticas y el estado de las calles.

Entre las tareas que se llevan adelante se encuentra la aplicación de sal y salmuera sobre el circuito primario de la ciudad, que comprende los recorridos del transporte público, accesos a establecimientos educativos, el Hospital Regional Ushuaia, clínicas, centros de salud y sectores vinculados a servicios de emergencia y estratégicos.

De manera simultánea, las cuadrillas municipales realizan el esparcimiento de áridos en barrios altos, calles de tierra y sectores con mayor riesgo de congelamiento y deslizamiento, priorizando aquellos puntos que requieren una intervención inmediata.

El operativo contempla además recorridas permanentes y monitoreo de las condiciones de circulación, lo que permite reforzar las tareas en los sectores más comprometidos por las bajas temperaturas y las precipitaciones invernales.

Desde el Municipio recordaron la importancia de conducir con precaución, respetar las velocidades máximas permitidas y mantener la distancia de frenado adecuada ante la posible presencia de hielo o escarcha sobre la calzada.