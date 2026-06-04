LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA AVANZA CON OBRAS ESTRATÉGICAS FINANCIADAS CON FONDOS PROPIOS

Ushuaia 04/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos continúa con los avances de dos importantes obras que se ejecutan con fondos propios; la nueva oficina de turismo ubicada en el acceso a la ciudad, como así también la refacción y ampliación del Jardín Maternal Los Zorzales.

La subsecretaria de Planificación, Obras e Infraestructura, Irupé Petrina indicó que la obra de la oficina de turismo presenta un avance acumulado del 88 %, consolidándose como un espacio estratégico para la recepción y orientación de visitantes que llegan a la capital fueguina.

Entre los trabajos realizados se destacan la colocación de solado de pavimento articulado, la ejecución de un banco corrido, la instalación de bolardos, zócalos, piso vinílico y artefactos sanitarios, colocación de luminarias, trabajos de pintura interior, donde restan algunos retoques finales, la aplicación de protector para las maderas interiores, colocación de la puerta de acceso y la instalación de la cámara séptica.

Por otra parte, la obra de refacción y ampliación del Jardín Maternal Los Zorzales ubicado en La Pampa y Kuanip, registra un avance estimado del 50 %.

Sobre ese trabajo, Irupé Petrina explicó que “al momento se encuentra realizando la instalación eléctrica general”. Asimismo, detalló que durante el último mes se avanzó con la ejecución de la estructura metálica exterior y la colocación de aberturas exteriores tanto en el sector existente como en la ampliación.

También se llevó adelante el revestimiento exterior del sector ampliado, la ejecución de la cubierta de techo, la demolición de solados en los baños y de distintos sectores de paredes para adecuar los espacios a las nuevas necesidades edilicias.

La funcionaria observó que “estos trabajos forman parte del plan de infraestructura que impulsa la gestión municipal para mejorar los servicios destinados a los vecinos, vecinas y turistas, con el objetivo de fortalecer los espacios de atención pública como los destinados, en este caso a la primera infancia”.