La motosierra de Milei: una por una, dónde se produjeron los principales recortes

Argentina 09/06/2026.- Según un informe privado, entre las principales conclusiones se detecta una caída real del gasto total de la APN del orden del 31% interanual respecto a 2023, lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración.

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) durante mayo de 2026, considerando la evolución observada en los primeros cinco meses del ejercicio presupuestario, muestra un fuerte uso de la «motosierra».

Según un informe privado, entre las principales conclusiones se detecta una caída real del gasto total de la APN del orden del 31% interanual respecto a 2023, lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dentro de este contexto, sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 34% respecto a 2023. Por otra parte, los Servicios de Deuda Pública representan el 12% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria.

En materia de organismos públicos, CEPA observó fuertes recortes en varias áreas. El Instituto Malbrán (-33%) y la ANMAT (-41%) presentan caídas significativas, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud muestra una baja de -64%. En contraste, el INCUCAI registra un incremento muy elevado (+85%) en su ejecución. Los hospitales nacionales con caídas que van del 33% al 51%.

En el sector científico, los recortes son generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-85%), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (-65%), el CONICET (-32%), la Fundación Miguel Lillo (-32%), el Servicio Geológico Minero Argentino (-29%), la CONEAU (-27%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27%).

Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes, dice el centro ligado al kirchnerismo: ANSES registra un recorte del 7%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del (-75%), y el INAES del (-82%). En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social (-100%) y el Plan Nacional de Protección Social (-99%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-100%) y Comedores Comunitarios y Merenderos con una caída del -61%.

En materia de desarrollo productivo, los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-81%), al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) (-42%) y a otros organismos como el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (-31%) y el Instituto Nacional de Semillas (-47%). También se registran caídas en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (-36%).

Incluso las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas experimentan recortes significativos: Policía Federal (-34%), Gendarmería (-30%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-15%), Armada (-19%) y Fuerza Aérea (-18%).

En el área educativa, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles (-100%), Becas y Gestión Estudiantil (-87%), Acciones de Formación Docente (-89%), Infraestructura y Equipamiento (-97%) y Desarrollo de la Educación Superior (-28%).

En salud, se destacan programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-83%), Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (-14%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-68%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-70%).

En transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del -89% al -100%, «reflejando una virtual paralización de los programas». Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-95%), Construcción de Rutas Seguras (-94%), Túneles y Puentes Grandes (-100%), Obras de Seguridad en Rutas Nacionales (-100%), Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-100%) y el Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-96%). El Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica (-87%) y el Desarrollo de Obra Pública (-98%) también muestran reducciones casi absolutas.

Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran un ajuste casi total. La cooperación y asistencia técnica a municipios cae -97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios retrocede -99%, y los fondos a entes de Obras Públicas (-86%), Transporte (-49%) y Energía (-88%) también se reducen drásticamente. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires el recorte es total (-100%).

«En síntesis, la administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia. La magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante», advierte CEPA.

Con información de El Economista.