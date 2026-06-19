LA MODERNIZACIÓN DEL CERRO MARTIAL REAFIRMA EL COMPROMISO PROVINCIAL CON EL DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

Tierra del Fuego 19/06/2026.- Tierra del Fuego vivió un momento histórico con la inauguración de la nueva aerosilla cuádruple en el Cerro Martial Parque del Fin del Mundo. La puesta en marcha del medio de elevación, da inicio a una nueva temporada invernal con muchas novedades para residentes y turistas.

El Gobernador Gustavo Melella destacó que “la puesta en funcionamiento de la nueva aerosilla representa la recuperación de un espacio emblemático para la comunidad fueguina. Es una obra importante que viene a dar una oportunidad más al turismo y, sobre todo, al ushuaiense, pero al fueguino en general. Gran parte de nuestra población va a poder venir y disfrutar de este lugar tanto en invierno como en verano”, expresó.

En esa línea, el mandatario remarcó el impacto que tendrá la modernización del Cerro Martial en la actividad económica local. “El turismo alimenta el comercio, el comercio alimenta el turismo y genera empleo y desarrollo, y eso es lo que estamos buscando, sobre todo en tiempos tan complejos como los que vivimos hoy en la Argentina. Que haya iniciativas nuevas e inversiones nuevas es un signo de esperanza para todos”, sostuvo. Además, resaltó que el centro invernal “es de los fueguinos, del vecino de Ushuaia, de Tolhuin y de Río Grande”, y valoró que vuelva a consolidarse como un espacio tradicional de encuentro y recreación para toda la comunidad.

Por su parte, la Vicegobernadora Mónica Urquiza expresó que “celebramos este importante avance que es la modernización del centro invernal más emblemático de Ushuaia, el cual significa mucho para la ciudad porque son numerosos los vecinos y vecinas que han aprendido a esquiar en estas pistas, y siempre estuvo presente la esperanza de contar nuevamente con este espacio. Estamos hablando de desarrollo y de crecimiento en nuestra montaña, de conectar a residentes y turistas con la naturaleza”.

“Esta obra, no solo potenciará el deporte y el turismo sino también la economía local, consolidando nuestro compromiso con el desarrollo de actividades de montaña durante todo el año”, agregó destacando que “nada de esto sería posible sin el trabajo mancomunado entre lo público y lo privado. Gracias a los directivos de Cerro Martial, a los equipos del INFUETUR y a cada sector que confió en este proyecto. Gracias por dotar a nuestro Cerro de mayor tecnología, seguridad y confort”.

A su vez, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali rescató que “somos parte de un momento histórico, la apertura de este centro invernal con equipamiento nuevo y de alta calidad, viene a sumar una mayor oferta para residentes y turistas. Es un espacio único a minutos del centro de Ushuaia, para disfrutar de actividades al aire libre en la montaña, al pie del Glaciar Martial, durante todo el año. Para el sector turístico es muy importante contar con esta infraestructura que fortalece a la oferta del destino durante todo el año”, destacó Querciali.

La aerosilla cuádruple cuenta con 126 sillas y un recorrido de más de 1.400 metros. Esta obra forma parte de la renovación integral del complejo e incluyó la incorporación de un moderno medio de elevación de última generación, fabricado por la reconocida empresa suiza Bartholet.

Para la temporada invernal, Cerro Martial ofrecerá pistas para todos los niveles, clases de esquí y snowboard, escuelas deportivas, circuitos con raquetas de nieve y pistas de trineos. Durante el verano, la propuesta se complementará con actividades de trekking y mountain bike, además de una oferta gastronómica disponible durante todo el año.

El director de Cerro Martial, Alejandro Guzmán sostuvo que “invitamos a todos a disfrutar del nuevo medio de elevación de Cerro Martial, después de un arduo trabajo de todo el equipo, el servicio ya está disponible brindando atención todos los días de 10 a 17 horas, con 60 personas operativas directamente y más de 100 personas trabajando indirectamente para el Centro de Montaña”.

En torno a la utilización de las pistas precisó que “estamos con 6 kilómetros de dominio esquiable, y además de la telesilla cuádruple se suma un poma para la escuela de esquí y snowboard. También, en las próximas semanas contaremos con dos puntos gastronómicos nuevos, uno apostado en la estación intermedia, y para principios de julio contaremos con el otro punto en el retorno”.

“Los visitantes y vecinos van a encontrarse con un confortable paseo a través del medio de elevación con vistas únicas del Fin del Mundo. Es una excelente alternativa para los fueguinos con tarifas accesibles y promociones con el Banco de Tierra del Fuego para que todos puedan disfrutar de la montaña”, agregó.

Participaron Legisladores, Concejales, miembros del gabinete provincial, autoridades municipales y vecinos y vecinas de la comunidad.