LA METODOLOGÍA 5S LLEGA CON UNA NUEVA PROPUESTA ABIERTA A EMPRESAS DE TODA LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 22/06/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente, invita a empresas y emprendimientos de Tierra del Fuego a participar de una nueva edición del taller “Introducción a la Metodología 5S”, una propuesta destinada a incorporar herramientas prácticas para mejorar la eficiencia, la productividad y la organización de los espacios de trabajo.

La actividad se desarrolla en el marco de la Asistencia Técnica para la Mejora de Procesos Productivos, y busca acercar a las empresas herramientas y metodologías que contribuyan a optimizar procesos, reducir desperdicios y fortalecer una cultura de mejora continua.

Al respecto, el ministro Francisco Devita, destacó que “estas instancias de capacitación permiten acercar herramientas concretas a las empresas fueguinas para optimizar su gestión, aumentar su competitividad y fortalecer su capacidad de crecimiento. La metodología 5S es una herramienta sencilla, pero con un gran impacto en la organización, la productividad y la cultura de trabajo de las organizaciones”.

De origen japonés, el método 5S se basa en cinco principios: clasificación, organización, limpieza, estandarización y disciplina. Su aplicación mejora el aprovechamiento de recursos, optimiza los tiempos, incrementa la seguridad laboral y genera entornos más eficientes.

El taller se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio, de 13:30 a 15:30 horas, en el Salón Auditorio de OSDE de la ciudad de Río Grande, ubicado en Lasserre Nº 544, segundo piso. Asimismo, las empresas de Ushuaia y Tolhuin podrán participar de manera virtual.

La participación es gratuita, con inscripción previa a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/UnMjgMNni5hhf6Vb8