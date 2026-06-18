La Libertad Retrocede, el PRO Avanza

Mientras tanto, en el plano legislativo, el bloque PRO se rebeló contra la sociedad que mantiene con el oficialismo desde el inicio del mandato . En el Senado, el jefe de la bancada, Martín Goerling, reclamó la semana pasada la presentación de Adorni en junio ante la Cámara alta, y hoy anunció que, de llegar a una moción de censura, «el PRO va a acompañar el pedido de remoción».

El espacio quedaría en una situación incómoda al acompañar una iniciativa del kirchnerismo. Por eso, fuentes del bloque PRO en Diputados señalaron en los últimos días que esperan que el Gobierno «tome cartas en el asunto lo antes posible»: que Adorni renuncie, que lo resuelva el Ejecutivo, y no quedar asociados a la destitución de un funcionario.

La presión se precipitó después de que Adorni reconociera que había ahorrado «en negro» y presentara numerosas contradicciones con sus declaraciones previas. Esto, a casi 100 días del estallido del escándalo. Antes, el PRO solo había lanzado rasguños al Gobierno: referencias cuidadosas e implícitas.

El regreso de Macri

Entre las últimas declaraciones del PRO asoma la reivindicación de un mensaje de X de Macri que envejeció bien: aquel en el que cuestionó la designación de Adorni en reemplazo de Guillermo Francos, tildó la decisión de «desacertada» y al exvocero, de hombre «sin experiencia».

El líder del PRO aún no se manifestó públicamente en contra de Adorni. Pero sí lo hizo a través de la cuenta del partido en X, donde escribieron que es una «falta grave»: «Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo». También habló a través de De Andreis, hombre de su riñón, cada día más rebelde contra el Gobierno.

Hay cierto consenso entre analistas políticos en que el relanzamiento del PRO no terminará con un candidato propio —como alguna vez anunció Macri y ahora desliza De Andreis—, sino con un partido mejor posicionado para negociar acuerdos nacionales y, especialmente, en la ciudad de Buenos Aires.

Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO

Sin embargo, la caída del Gobierno en las encuestas y el descontento del exelectorado cambiemita abren la posibilidad de que el PRO presente un candidato propio. Y que ese candidato sea Macri. A inicios de año parecía reacio a la idea, pero con el correr de los meses el espacio inició una suerte de operativo clamor y algunos dirigentes dejaron de descartar esa eventualidad.

La consultora Zuban-Córdoba advirtió, sin embargo, que los deseos del círculo rojo de un posmileísmo liderado por Macri o Patricia Bullrich no se condicen necesariamente con la voluntad del electorado.

La imagen del expresidente varía mucho según la consultora que la mida —e imagen, además, no es equiparable a intención de voto—. Su imagen positiva oscila entre 14% y 32%, la negativa entre 52% y 69%, y el «regular» llega hasta 28%, una franja que será decisiva cuando se acerque el calendario electoral. La intención de voto del PRO, por su parte, se ubica en 5,7% (Proyección Consultores) y la de Macri, en 11,5% (Tendencias Consultora) .

Fuente: El economista