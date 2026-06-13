La inflación de mayo habría sumado un 12,2% a los precios con la encuesta actualizada.

Rio Grande 13/06/2026.- El INDEC dio a conocer el IPC correspondiente al mes de mayo de 2026 que, sin actualización de ponderadores, alcanzó 2,1%. La inflación interanual, sumó 33,2%, e incrementó su valor respecto al mes anterior en 0,8 puntos porcentuales (el mes anterior había sido de -0,2 puntos). Si se hubiese aplicado, la reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) hubiese arrojado por resultado 2,2% para mayo. Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,3% adicional de incremento de precios con la encuesta actualizada.

El INDEC dio a conocer el IPC correspondiente al mes de mayo de 2026 que, sin actualización de ponderadores, alcanzó 2,1%. La inflación interanual, sumó 33,2%, e incrementó su valor respecto al mes anterior en 0,8 puntos porcentuales (el mes anterior había sido de -0,2 puntos).

Ya en enero, el INDEC debería haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo 2017/18. La reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) aplicada desde principios de 2026 hubiese dado por resultado 2,2% para el mes de mayo, acumulando 15,1% contra 14,7% de la medición oficial. Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,3% adicional de incremento de precios.

El rubro Comunicación, fue el rubro que más se incrementó, aunque se movió por debajo del mes anterior: 3,4% (había sido 4,1% en abril). Las principales empresas del sector aplicaron aumentos de alrededor de 3,5% según el servicio y la compañía en rubros de telefonía celular, internet y cable. El rubro sigue, en términos interanuales, por encima del promedio de precios (37,4% vs 33,2%).

En mayo, el rubro Educación mostró variaciones significativas, similares a las de abril, pero más moderadas que las de marzo (con efecto estacional): 2,9%.

Salud mostró variaciones de 2,6%, como resultado del incremento en Prepagas (de 3,9%), y de remarcación de 1,5% en los precios de medicamentos de venta al público.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, incrementó sus precios 2,6%. Las boletas de electricidad y gas en el AMBA se incrementaron en 5,6% y 5,1% respectivamente para facturas de residenciales que no tienen subsidio 3,5%. A ello se suma la quita de subsidios para la categoría N2. En el caso del agua, se aplicó una suba de 3%. Vale recordar que estas decisiones derivan del compromiso suscripto en el acuerdo con el FMI, de desregular energía en diciembre 2025.

El rubro Alimentos y Bebidas mostró, en promedio, un incremento de precios de 2,5% (en los últimos seis meses: 1,5% en abril, 3,4% en marzo, 3,3% en febrero, 4,7% en enero y 3,1% en diciembre). En términos interanuales la suba, en mayo, alcanzó 33,4%, levemente por encima del promedio de precios interanuales (33,2%). Complementariamente, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron 0,8% (en abril había sido 1,9%). La evolución de los precios, en mayo, estuvo influenciada por la evolución de precio de la carne vacuna en el segmento mayorista, que se movió a la baja (-1,1% y -1,3% para el novillo y novillito respectivamente). A la par, el cerdo aumentó sólo 0,3% (capón) y el pollo aumentó su precio en 3,9%. Frutas y verduras se movió mixto (-7,6% y +33,4% en el segmento mayorista). El tipo de cambio se movió al alza en 1,1% en el mayorista respecto al promedio del mes anterior. Los subrubros que más aumentaron su precio en productos de consumo masivo (en el indicador en GBA) fueron: lácteos (seis productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 5,0% entre los seis), frutas y verduras (cinco productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 21,4% entre los cinco), artículos de limpieza e higiene personal (cuatro productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 4,4% entre los cuatro), almacén (dos productos entre los primeros 20, con incremento promedio de 3,9% entre los dos), y galletitas de agua envasadas, salchichas y aceite de girasol, con aumentos de 9,2%, 4,4% y 3,8% respectivamente.

Bienes y servicios varios se movió por encima del promedio: 2,4%. El rubro refiere a incrementos de precios en artículos de higiene personal (el ponderador del rubro es de sólo 3,6%).

Transporte tuvo un incremento de 2,0% intermensual (el mes pasado había mostrado un alza de 4,4%). Los datos de Cecha confirman que, en mayo, la nafta súper aumentó 2% en el momento previo a la renovación por otros 45 días del buffer de precios, que compensará diferencias cuando baje el precio internacional (vence a fin de mes). Adicionalmente, se mantiene el micropricing, que implica dejar de informar sobre aumentos mensuales, e impide conocer con precisión el incremento de precios de YPF en tiempo real promedio en el país.

Respecto al transporte público, el boleto mínimo de jurisdicción nacional mantuvo su precio, pero los colectivos que circulan por CABA aumentaron 5,4% y los de PBA, 11,2%.

Recreación y cultura y 🛎️ Restaurante y hoteles incrementaron sus precios en 2,8% y 1,8% respectivamente (1,0% y 2,6% en abril).

Equipamiento y mantenimiento del hogar se movió al 1,4%, inferior a la del mes anterior (2,9%). Presenta una variación i.a. por debajo de la inflación interanual general (23,5% vs 33,2%).

Como sucedió en los primeros tres meses del año, los precios del rubro Prendas de vestir y calzado casi no se movieron: 0,3%. En mayo había sido de 3,2%.

Los 20 productos que más aumentaron

CARNES Y DERIVADOS

Salchicha tipo Viena: pasó de $2.648,19 a $2.765,63 es decir un aumento de 4,4% mensual. El acumulado en 2026 es 23,3%. En términos interanuales el aumento fue de 41,1%

FRUTAS Y VERDURAS

Tomate redondo: pasó de $1.704,85 a $2.775,52 es decir un aumento de 62,6% mensual. El acumulado en 2026 es 90,1%. En términos interanuales el aumento fue de 0,6%

Lechuga: pasó de $3.812,73 a $4.359,25 es decir un aumento de 14,3% mensual. El acumulado en 2026 es 32,4%. En términos interanuales el aumento fue de 44,3%

Papa: pasó de $1.305,47 a $1.473,32 es decir un aumento de 12,9% mensual. El acumulado en 2026 es 58,3%. En términos interanuales el aumento fue de 78,7%

Cebolla: pasó de $1.131,36 a $1.247,32 es decir un aumento de 10,2% mensual. El acumulado en 2026 es 23,4%. En términos interanuales el aumento fue de 68,5%

Batata: pasó de $1.827,89 a $1.951,96 es decir un aumento de 6,8% mensual. El acumulado en 2026 es 16,6%. En términos interanuales el aumento fue de 40,4%

LÁCTEOS

Dulce de leche: pasó de $3.560,39 a $3.765,27 es decir un aumento de 5,8% mensual. El acumulado en 2026 es 15,3%. En términos interanuales el aumento fue de 23%

Manteca: pasó de $4.160,8 a $4.397,47 es decir un aumento de 5,7% mensual. El acumulado en 2026 es 15,6%. En términos interanuales el aumento fue de 20,1%

Leche entera en sachet: pasó de $1.819,68 a $1.918,61 es decir un aumento de 5,4% mensual. El acumulado en 2026 es 18,7%. En términos interanuales el aumento fue de 24,3%

Queso Sardo: pasó de $24.502,76 a $25.621,12 es decir un aumento de 4,6% mensual. El acumulado en 2026 es 17,5%. En términos interanuales el aumento fue de 24%

Queso cremoso: pasó de $1.2584,45 a $13.132,73 es decir un aumento de 4,4% mensual. El acumulado en 2026 es 13,9%. En términos interanuales el aumento fue de 20,9%

Yogurt firme: pasó de $2.575,02 a $2.683,07 es decir un aumento de 4,2% mensual. El acumulado en 2026 es 13,7%. En términos interanuales el aumento fue de 30,0%

ALMACÉN

Azúcar: pasó de $1.432,80 a $1.495,66 es decir un aumento de 4,4% mensual. El acumulado en 2026 es 21,7%. En términos interanuales el aumento fue de 33,5%

Tomates en conserva: pasó de $1.324,74 a $1.369,25 es decir un aumento de 3,4% mensual. El acumulado en 2026 es 6,5%. En términos interanuales el aumento fue de 17,3%

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Champú: pasó de $6.679,57 a $7.057,04 es decir un aumento de 5,7% mensual. El acumulado en 2026 es 13,1%. En términos interanuales el aumento fue de 25,1%

Detergente liquido: pasó de $1.974,77 a $2.053,23 es decir un aumento de 4,0% mensual. El acumulado en 2026 es 13,7%. En términos interanuales el aumento fue de 26,5%

Jabon de tocador: pasó de $1.403,58 a $1.458,42 es decir un aumento de 3,9% mensual. El acumulado en 2026 es 20%. En términos interanuales el aumento fue de 40,1%

Jabon de pan: pasó de $1.376,48 a $1.429,93 es decir un aumento de 3,9% mensual. El acumulado en 2026 es 9,1%. En términos interanuales el aumento fue de 29,4%

PRODUCTOS DERIVADOS DEL TRIGO

Galletitas de agua: pasó de $1.384,83 a $1.512,09 es decir un aumento de 9,2% mensual. El acumulado en 2026 es 18,9%. En términos interanuales el aumento fue de 28,8%

ACEITES Y HUEVOS

Aceite de girasol: pasó de $6.241,57 a $6.476,25 es decir un aumento de 3,8% mensual. El acumulado en 2026 es 21,6%. En términos interanuales el aumento fue de 55,0%

¿Qué sucedió en mayo?

Los rubros que tiraron la inflación para abajo fueron prendas de vestir y restaurante y hoteles, es decir, rubros afectados en mayor medida por la caída del consumo. Como contracara, los alimentos (salvo la carne vacuna que moderó sus incrementos y las frutas, que bajaron sus precios), la salud (prepagas), la educación y las comunicaciones presionaron al alza. Como se puede detectar en los rubros mencionados, los que se movieron por debajo de la inflación resultan rubros más elásticos al consumo (y prescindibles para las familias) mientras que los que se movieron por encima difícilmente puedan recortarse en la canasta familiar. Es que la caída de las ventas sigue siendo el principal driver del gobierno para limitar el incremento de precios.

En los últimos siete meses (desde las elecciones para acá) se perciben incrementos muy significativos en: alimentos (23,3%), carne vacuna (37,0%), servicios (40,3%) y combustibles (45,9%). La inflación sumó 20,9%.

A esta altura del año, el acumulado alcanza 14,7%, por lo que, en los primeros cinco meses del año, la estimación del gobierno en el presupuesto (10,1%) fue superada casi 50%.

Ya en enero, el INDEC debería haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo 2017/18. La reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) aplicada desde principios de 2026 hubiese dado por resultado, para mayo, 2,2%. Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,3% adicional de incremento de precios.

Los estacionales, este mes, tiraron la inflación para arriba: se movieron al 3,5%.

Los datos de la inflación núcleo mostraron, en mayo, un valor inferior al del mes anterior: dio 1,9%. La evolución de los últimos seis meses indica: 2,3% en abril, 3,2% en marzo, 3,1% en febrero, 2,6% en enero, 3,0% en diciembre.

¿Qué se puede esperar en junio? Analizando rubro por rubro es posible identificar que:

Junio suele ser un mes de mayor estacionalidad en materia de precios. Adicionalmente, en los primeros diez días del mes el tipo de cambio se movió al alza en 2,5%. Asimismo, se mantendrá durante todo el mes el congelamiento de precios de combustibles.

En Alimentos y bebidas: en la primera semana de junio respecto al promedio del mes anterior, la medición de precios del rubro realizada por CEPA mostró +0,2% en productos de consumo masivo. En el mercado cárnico mayorista, los precios de carne vacuna, en los primeros diez días de junio, se redujeron nuevamente (-2,8% y -1,8% para el novillo y novillito respectivamente), al igual que cerdo y pollo (-4,0% en pollo y -5,1% en cerdo -capón-) respecto al promedio del mes anterior. Las verduras y frutas, para ese mismo período, se movieron mixtas: +6,8% y -3,7% respectivamente. El dólar se incrementó 2,43% en los primeros 10 días de junio.

Triangulados – tarifas de agua, luz, gas: el gobierno definió los incrementos/bajas de electricidad y gas en el orden del 1,5% y 2,8% respectivamente en costo de producción. En el caso del agua, al igual que en mayo, sumó 3%. Vale recordar que estas decisiones derivan del compromiso suscripto en el acuerdo con el FMI, de desregular energía en diciembre 2025.

Regulados – Prepagas/Medicamentos: los incrementos de prepagas, en promedio, suman 2,9%. En la primera semana de junio hubo incrementos en algunos medicamentos de 1,0%.

Regulados – Telecomunicaciones: el aumento sería de 3,4% aproximadamente, dependiendo de las modalidades y la compañía, aunque no existe en la actualidad obligación de informar sobre los aumentos.

Regulados – transporte, naftas y peajes: a finales de junio vence el segundo buffer de precios que mantuvo congelado el precio del combustible por 45 días (luego de un incremento en la renovación del acuerdo de 2%). De todas formas, la aplicación del micropricing impide definir al ciento por ciento el promedio nacional. Respecto al transporte público (colectivo y subte) en el área metropolitana aumentaron entre 4,6% y 4,8%.

La estimación con la ENGHo 2017/18

En enero, el INDEC debió haber publicado el índice con los ponderadores de la ENGHo 2017/18. Si se hubiese aplicado, la reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) hubiese arrojado por resultado 2,2% para mayo.

Vale recordar que, si la medición se hubiese aplicado desde finales de 2023, el diferencial habría sumado 12,3% adicional de incremento de precios con la encuesta actualizada.

Fuente: Centro Economia Politica Argentina. CEPA: