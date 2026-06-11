La industria pyme advierte por más cierres y pérdida de empleo en 2026

Argentina 11/06/2026.- Informes del sector fabril muestran caída del empleo, menor producción, ventas en retroceso y una cadena de pagos cada vez más tensionada. Las entidades industriales reclaman medidas de emergencia para evitar más quiebras.

La industria argentina atraviesa un escenario de fuerte deterioro en el empleo, la producción y la situación financiera de las empresas, con especial impacto en el entramado pyme. Informes sectoriales advierten que la crisis ya se expresa en cierres de firmas, caída de puestos de trabajo, reducción de turnos, suspensiones y mayores dificultades para afrontar pagos mensuales.

El diagnóstico combina dos planos. Por un lado, el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) proyecta un cierre de año con riesgo de pérdida de hasta 500.000 empleos formales y la desaparición de unas 40.000 unidades productivas. Por otro, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) confirmó que durante abril continuó el deterioro de los principales indicadores laborales y productivos del sector fabril.

Según los datos difundidos por IPA, desde diciembre de 2023 se habrían perdido 25.000 empresas, con un pico de 10.200 cierres registrados en febrero. La entidad también señaló que la industria ya expulsó a más de 77.000 trabajadores y registró el cierre definitivo de 3.100 fábricas.

“El deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, afirmó Federico Vacarezza, coordinador del Observatorio de IPA.

El empleo industrial, bajo presión

El informe del CEU-UIA, elaborado sobre un relevamiento a 750 empresas, mostró que el 22,4% de las firmas industriales redujo su dotación de personal en abril de 2026. La cifra se ubicó entre los registros más altos de la serie histórica de la entidad. En contraste, solo el 9,9% de las compañías informó aumentos en su plantilla laboral.

Entre las empresas que recortaron personal o buscaron contener el impacto de la caída de actividad, el 35,1% redujo turnos de trabajo, el 21,3% adelantó vacaciones y el 14,3% aplicó suspensiones.

Las expectativas hacia los próximos doce meses tampoco muestran una recuperación clara del mercado laboral fabril. El 24% de los industriales anticipó que reducirá personal, mientras que el 20,2% proyectó incorporar trabajadores. Ese saldo refleja una mirada prudente y contractiva sobre el empleo industrial.

La caída laboral no se concentra en un solo rubro. De acuerdo con los datos presentados por IPA, 554 de los 948 subsectores económicos relevados perdieron puestos de trabajo formales. La construcción encabezó el retroceso, con 81.295 empleos menos, seguida por la industria manufacturera, con 76.556; transporte y almacenamiento, con 61.107; y actividades profesionales, científicas y técnicas, con 25.449.

Producción, ventas y demanda interna

La debilidad también se trasladó a la producción y las ventas. El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA marcó 43,5 puntos en abril, por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. Si bien hubo una mejora frente al promedio del primer trimestre, la comparación interanual volvió a mostrar un retroceso.

El 38% de las empresas industriales reportó caídas en sus niveles de producción respecto del trimestre anterior, mientras que solo el 21,1% informó mejoras. En ventas internas, el cuadro fue más severo: el 45,5% de las firmas registró una contracción y apenas el 22,5% observó una suba.

El impacto fue mayor entre las micro y pequeñas industrias. En ese segmento, el 43,9% declaró caídas en la producción y el 52,8% informó bajas en las ventas internas. Las medianas y grandes empresas, en cambio, exhibieron el peor desempeño relativo en empleo: el 30% reconoció una disminución directa en su dotación.

La caída de la demanda interna aparece como el principal problema para la actividad. La mitad de los industriales encuestados por la UIA la identificó como su mayor preocupación de corto plazo. Dentro de ese diagnóstico, el 24,8% apuntó al retroceso de compras de otras industrias, el 16,9% al freno del consumo de los hogares y el 8% a la parálisis de la obra pública nacional.

A ese escenario se suman el aumento de costos operativos, señalado por el 21,3% de las empresas, y la dificultad para competir con bienes importados, que escaló hasta el tercer lugar entre las preocupaciones del sector, con el 15,6% de las menciones.

Cadena de pagos y concursos preventivos

La tensión financiera se profundizó junto con la caída de actividad. Según la encuesta de la UIA, el 44,9% de las empresas tuvo dificultades para afrontar de manera completa al menos uno de sus compromisos mensuales en abril. Los principales atrasos se concentraron en impuestos, con el 33,8%, y pagos a proveedores, con el 32,3%.

Además, el 6,1% de los establecimientos industriales presentó moras simultáneas en salarios, proveedores, créditos, servicios e impuestos. Como consecuencia, el 36,3% aumentó su endeudamiento de corto plazo y el 33,9% enfrentó mayores costos financieros por intereses.

Desde IPA también advirtieron por el crecimiento de los concursos preventivos. Según la entidad, en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 82 expedientes durante todo 2023, 190 en 2025 y 92 solo en el primer trimestre judicial de 2026, correspondiente a febrero, marzo y abril.

Daniel Rosato, presidente de IPA, sostuvo que las pymes industriales debieron recurrir al Poder Legislativo ante la falta de respuestas del Ejecutivo. “Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras”, afirmó.

La entidad impulsa un proyecto de emergencia por un año para aliviar la situación financiera del sector. Entre los puntos planteados figura la extensión de la suspensión de embargos y remates por 180 días desde la apertura de un concurso preventivo.

Rosato también advirtió que el deterioro de las pequeñas fábricas proveedoras puede afectar a empresas de mayor tamaño si se profundizan los cortes de suministros. “Los concursos preventivos, que hoy son nuestra última defensa legal para asegurar la supervivencia comercial, experimentaron un salto exponencial”, señaló.

Capacidad instalada y expectativas

La recesión industrial también se refleja en el uso de las plantas fabriles. La utilización de la capacidad instalada promedió 61,6% en abril y para el 65,7% de las empresas ese nivel estuvo por debajo del umbral óptimo de producción.

El 93,1% de los industriales estimó que recién alcanzará su nivel óptimo de actividad durante el segundo semestre de 2026. Ese dato muestra un desplazamiento de las expectativas de recuperación y una mayor cautela sobre el ritmo de salida de la crisis.

El clima de negocios también se moderó. El 46,2% de las firmas prevé una mejora en la situación de su propia empresa durante el próximo año, mientras que a nivel país la expectativa positiva se ubicó en 46,6%. La comparación con mediciones previas refleja una baja en el optimismo empresario.

Para el sector pyme industrial, el problema central es que la pérdida de empresas no se revierte con facilidad. Una vez que una fábrica cierra, liquida su capital y despide a su personal, su regreso a la actividad resulta cada vez más difícil. Por eso, las entidades industriales reclaman medidas urgentes para sostener el entramado productivo, preservar puestos de trabajo y evitar que la crisis actual se transforme en una destrucción permanente de capacidad industrial.

Fuente: GLP