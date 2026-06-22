La crisis que avanza junto con el endeudamiento de las familias fueguinas

Tierra del Fuego 22/06/2026.- La vulnerabilidad de las familias en Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico: en Río Grande la demanda de asistencia social aumentó un 40% en los últimos meses, mientras que muchas familias se endeudan para cubrir necesidades básicas como alimentos, gas y electricidad. El escenario se describe como “dramático” por autoridades locales.

Factores principales de vulnerabilidad en Tierra del Fuego

Desindustrialización y pérdida de empleo

La caída de la actividad industrial en Río Grande y Ushuaia ha reducido puestos de trabajo, afectando tanto a quienes quedaron desempleados como a quienes aún trabajan, pero ven sus ingresos erosionados por la inflación.

Costo de servicios básicos (gas y electricidad)

El debate sobre la “zona fría” y los subsidios al gas es central: muchas familias no pueden afrontar las boletas de gas y electricidad, y otras dependen del gas envasado, cuyo precio se vuelve cada vez más inaccesible.

Endeudamiento creciente

Hogares fueguinos recurren a créditos rápidos o tarjetas para financiar alimentación y servicios. Esto genera un círculo de fragilidad financiera que incrementa la vulnerabilidad social.

Crisis previsional y sanitaria (PAMI)

Jubilados y pensionados enfrentan un ajuste severo: atrasos del 102% en valores de prestaciones, aumentos mínimos de 1,9% en junio y julio 2026, y débitos injustificados que ponen a clínicas y sanatorios al borde del colapso. Esto compromete la atención médica y aumenta la vulnerabilidad de adultos mayores.

Indicadores sociales recientes

40% más de familias solicitando ayuda estatal en Río Grande respecto a meses anteriores.

Incremento de la presión sobre programas municipales de asistencia alimentaria, salud y vivienda.

Fenómeno de “regreso al hogar familiar”: familias que dejan de alquilar por no poder pagar y vuelven a convivir con parientes, generando tensiones internas.

Protestas de jubilados por la crisis del PAMI y el deterioro de la atención médica.

La fragilidad estructural de Tierra del Fuego combina factores económicos (inflación, desindustrialización), geográficos (clima extremo y dependencia energética) y sociales (endeudamiento, crisis previsional).

El índice de vulnerabilidad familiar nacional marca 5,3 puntos en junio 2026, dentro de la categoría de fragilidad. En Tierra del Fuego, los testimonios y datos locales muestran que la provincia se ubica claramente en ese rango, con riesgo de avanzar hacia crisis si no se refuerzan políticas públicas.

La situación es más grave que en otras regiones por el alto costo de vida diferencial y la dependencia de subsidios energéticos.

Tierra del Fuego lidera el ranking nacional de endeudamiento familiar, con un promedio de \(\$1.126.000\) por persona. La situación se agravó debido a la caída del poder adquisitivo y los altos costos de vida, llevando a que el 15,4% de la cartera de créditos se encuentre en mora.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar