La crisis del PAMI ya llegó a Tierra del Fuego.

Las prestadoras del PAMI advierten que la atención médica de millones de jubilados está en riesgo: denuncian un atraso del 102% en los valores de las prestaciones, aumentos irrisorios de apenas 1,9% en junio y julio 2026, y débitos injustificados que ponen a clínicas y sanatorios al borde del colapso financiero. Esto compromete la continuidad de los servicios y amenaza con paralizar gran parte del sistema privado, que concentra más de la mitad de las camas de internación en Argentina.

Atraso arancelario : los valores reconocidos por PAMI están desfasados un 102% respecto de los costos reales.

: los valores reconocidos por PAMI están desfasados un respecto de los costos reales. Aumentos insuficientes : solo se otorgaron incrementos de 1,9% en junio y 1,9% en julio 2026 , que recién impactarán en agosto-septiembre.

: solo se otorgaron incrementos de , que recién impactarán en agosto-septiembre. Débitos injustificados : se aplican descuentos en las liquidaciones sin justificación clara, agravando la situación financiera de los prestadores.

: se aplican descuentos en las liquidaciones sin justificación clara, agravando la situación financiera de los prestadores. Reconocimiento oficial : el propio organismo admitió la gravedad en mesas de diálogo, pero las medidas fueron insuficientes.

: el propio organismo admitió la gravedad en mesas de diálogo, pero las medidas fueron insuficientes. Continuidad de prestaciones : clínicas y sanatorios advierten que podrían suspender servicios básicos.

: clínicas y sanatorios advierten que podrían suspender servicios básicos. Capacidad operativa : riesgo de reducción de camas de internación y servicios críticos.

: riesgo de reducción de camas de internación y servicios críticos. Impacto sistémico : más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen al sector privado; un colapso en la cadena de pagos del PAMI paralizaría la respuesta sanitaria nacional.

: más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen al sector privado; un colapso en la cadena de pagos del PAMI paralizaría la respuesta sanitaria nacional. Protestas de jubilados : ya se registran manifestaciones en sedes del organismo, como en Mar del Plata.

Problema Dato clave Consecuencia Atraso arancelario 102% respecto de costos reales Prestadores al borde del ahogo financiero Aumentos otorgados 1,9% junio + 1,9% julio Impacto recién en agosto-septiembre Débitos injustificados Aplicados en liquidaciones Menor liquidez para clínicas y sanatorios Riesgo sistémico 50% de camas privadas Posible parálisis de atención nacional

El diagnóstico de las cámaras médicas es lapidario: la salud de millones de jubilados y pensionados está en riesgo inmediato. El ajuste previsional y la falta de actualización de valores en PAMI no solo deterioran la calidad de atención, sino que amenazan con un colapso estructural del sistema privado, que es columna vertebral de la internación en Argentina. La continuidad del déficit cero se sostiene en parte sobre este ajuste, pero el costo social es enorme.

La situación en Tierra del Fuego vinculada a la crisis del PAMI y al ajuste previsional, porque ambos fenómenos se cruzan directamente en la provincia: