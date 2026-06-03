La crisis del PAMI ya llegó a Tierra del Fuego.

Las prestadoras del PAMI advierten que la atención médica de millones de jubilados está en riesgo: denuncian un atraso del 102% en los valores de las prestaciones, aumentos irrisorios de apenas 1,9% en junio y julio 2026, y débitos injustificados que ponen a clínicas y sanatorios al borde del colapso financiero. Esto compromete la continuidad de los servicios y amenaza con paralizar gran parte del sistema privado, que concentra más de la mitad de las camas de internación en Argentina.
- Atraso arancelario: los valores reconocidos por PAMI están desfasados un 102% respecto de los costos reales.
- Aumentos insuficientes: solo se otorgaron incrementos de 1,9% en junio y 1,9% en julio 2026, que recién impactarán en agosto-septiembre.
- Débitos injustificados: se aplican descuentos en las liquidaciones sin justificación clara, agravando la situación financiera de los prestadores.
- Reconocimiento oficial: el propio organismo admitió la gravedad en mesas de diálogo, pero las medidas fueron insuficientes.
- Continuidad de prestaciones: clínicas y sanatorios advierten que podrían suspender servicios básicos.
- Capacidad operativa: riesgo de reducción de camas de internación y servicios críticos.
- Impacto sistémico: más de la mitad de las camas de internación del país pertenecen al sector privado; un colapso en la cadena de pagos del PAMI paralizaría la respuesta sanitaria nacional.
- Protestas de jubilados: ya se registran manifestaciones en sedes del organismo, como en Mar del Plata.
|Problema
|Dato clave
|Consecuencia
|Atraso arancelario
|102% respecto de costos reales
|Prestadores al borde del ahogo financiero
|Aumentos otorgados
|1,9% junio + 1,9% julio
|Impacto recién en agosto-septiembre
|Débitos injustificados
|Aplicados en liquidaciones
|Menor liquidez para clínicas y sanatorios
|Riesgo sistémico
|50% de camas privadas
|Posible parálisis de atención nacional
El diagnóstico de las cámaras médicas es lapidario: la salud de millones de jubilados y pensionados está en riesgo inmediato. El ajuste previsional y la falta de actualización de valores en PAMI no solo deterioran la calidad de atención, sino que amenazan con un colapso estructural del sistema privado, que es columna vertebral de la internación en Argentina. La continuidad del déficit cero se sostiene en parte sobre este ajuste, pero el costo social es enorme.
La situación en Tierra del Fuego vinculada a la crisis del PAMI y al ajuste previsional, porque ambos fenómenos se cruzan directamente en la provincia:
Tierra del Fuego y el ajuste previsional
- Sistema sanitario provincial: los hospitales públicos (Río Grande, Ushuaia, Tolhuin) están desbordados y dependen de derivaciones a clínicas privadas, que a su vez trabajan con convenios de PAMI. El atraso arancelario y los débitos injustificados afectan directamente la capacidad de atención de jubilados fueguinos.
- Prestadores privados: clínicas locales advierten que los valores reconocidos por PAMI no cubren ni el 50% de los costos reales, generando riesgo de cierre de servicios.
- Impacto en jubilados: la jubilación mínima en junio 2026 ($403.327 sin bono) queda muy por debajo de la canasta básica en la provincia, que supera los $500.000 por el costo diferencial de vida en la isla. El bono congelado en $70.000 agrava la brecha.
- Moratoria caída: desde marzo 2025, la mayoría de los nuevos jubilados fueguinos solo acceden a la PUAM (80% de la mínima), lo que los deja sin pensión y con ingresos insuficientes para cubrir alquileres y servicios.
- Crisis institucional: el ajuste previsional se suma a la falta de fondos coparticipables y a la retención del FAMP, debilitando la capacidad del gobierno provincial de sostener programas de salud y asistencia.
|Problema
|Situación nacional
|Impacto en Tierra del Fuego
|Atraso PAMI
|102% respecto de costos
|Clínicas locales al borde del cierre
|Bono congelado
|$70.000 desde marzo 2024
|Jubilados con ingresos muy por debajo de la CBT provincial
|Fórmula IPC
|Mínima $403.327 vs $490.621
|Brecha mayor por costo de vida insular
|Moratoria caída
|PUAM como única opción
|9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones sin acceso a jubilación plena
|Déficit cero
|Ajuste previsional sostiene superávit
|Provincia sin recursos para compensar con programas propios
A este hay que agregar que en Rio Grande no hay directivos, los salarios son bajísimos, y se habla de dejar solo la delegación en Ushuaia. En nuestra ciudad faltan médicos clínicos, hay solo tres diabetólogos y no todos atienden por la obra social. La situación es critica pero no parece ser un problema para funcionarios, locales o nacionales, de esta obra social dependen 14750 jubilados en la provincia.l
Fuente: en base a notas publicadas ´por este medio www.lalicuadoratdf.com.ar