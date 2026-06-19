“LA BANDERA NOS UNE”: UNA MULTITUD DE PERSONAS PARTICIPÓ DE LAS JORNADAS PATRIÓTICAS REALIZADAS EN RÍO GRANDE Y TOLHUIN

Tierra del Fuego 19/06/2026.- La Subsecretaría de Personas Mayores Zona Norte y Centro, dependiente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, llevó adelante las actividades “La Bandera Nos Une” en las ciudades de Río Grande y Tolhuin, convocando a una gran cantidad de personas mayores, familias, instituciones y vecinos y vecinas que se sumaron a esta propuesta de encuentro e identidad en homenaje a nuestros símbolos patrios.

En ambas localidades se realizaron caminatas simbólicas portando la Bandera Nacional Argentina, acompañadas por escarapelas, banderas y los colores celeste y blanco, en un clima de emoción y profundo sentimiento patriótico. Las actividades culminaron con actos conmemorativos, donde se compartieron momentos de reconocimiento, encuentro y celebración comunitaria.

En Río Grande, uno de los momentos más significativos fue el traslado de una extensa Bandera Nacional Argentina, portada colectivamente por las personas participantes a lo largo del recorrido hasta el Ex Cine Batallón de Infantería de Marina N.° 5, donde se desarrolló el acto central. Asimismo, se realizaron reconocimientos a las instituciones que acompañaron la iniciativa y se disfrutó de números artísticos presentados por las personas mayores del Centro de Actividades “Lazos de Amor”.



Por su parte, en Tolhuin la comunidad también se sumó a esta propuesta, reafirmando el compromiso de las personas mayores con la participación activa, el encuentro entre generaciones y la construcción de comunidad a través de actividades que fortalecen nuestra identidad y sentido de pertenencia.

Desde la Subsecretaría destacaron la amplia convocatoria y el entusiasmo con que fue recibida la iniciativa, remarcando que “La Bandera Nos Une” constituye un espacio para celebrar los valores que nos identifican como pueblo y reconocer el rol protagónico que tienen las personas mayores en la vida comunitaria.

Participaron además autoridades y funcionarios del Gobierno provincial, acompañando esta jornada de encuentro, memoria e identidad junto a las comunidades de Río Grande y Tolhuin.