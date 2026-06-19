“LA ACUICULTURA ES UNA ACTIVIDAD QUE GENERA EMPLEO, DESARROLLO Y UNA IMPORTANTE RED DE PROVEEDORES LOCALES”

Tierra del Fuego 19/06/2026.- Así lo afirmó el gobernador Gustavo Melella en el marco de la presentación de una nueva iniciativa privada para el desarrollo de un proyecto acuícola integral en la ciudad de Tolhuin. El mandatario destacó el potencial de la actividad para ampliar la matriz productiva fueguina, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades laborales en la provincia.

En el marco de la presentación de un proyecto impulsado por la empresa Plásticos de la Isla Grande S.A., que prevé el desarrollo de una iniciativa acuícola, productiva, turística y gastronómica en Tolhuin, el gobernador Gustavo Melella resaltó las oportunidades que se abren para Tierra del Fuego a partir de la consolidación del sector acuícola y la implementación del nuevo marco normativo provincial.

“Las expectativas son muy buenas. La ley que salió es muy buena y muy buena la reglamentación. Eso hace que haya empresas nacionales y empresas internacionales muy interesadas en invertir en acuicultura”, expresó el mandatario.

En ese sentido, Melella remarcó que “la acuicultura constituye una herramienta clave para la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías regionales. Es una apuesta fuerte, porque es una actividad que genera empleo, genera desarrollo y genera una red de proveedores locales realmente importante, sobre todo para la zona centro y la zona norte, que es donde mayormente va a estar ubicada y donde tanto necesitamos generar empleo”.

El Gobernador explicó además que “el trabajo que viene llevando adelante la Provincia ya comienza a traducirse en iniciativas concretas. No solo hay cartas de intención, sino proyectos concretos que ya están en análisis para que en el corto plazo puedan empezar con sus inversiones”.

Asimismo, sostuvo que “nosotros, como Gobierno, estamos impulsando la ampliación de la matriz productiva y hoy, con una industria tan golpeada, en crisis, y un comercio tan golpeado, tenemos que realmente poner mucha más fuerza en aquellos sectores productivos que generen empleo, que generen ingresos para la provincia y para todos los fueguinos y fueguinas”.

Finalmente, Melella destacó las ventajas comparativas que posee Tierra del Fuego para el desarrollo de este tipo de emprendimientos y recalcó que “toda esta producción hoy es muy sustentable y Tierra del Fuego tiene condiciones realmente excelentes que la hacen diferencial de otros lugares del mundo. Entonces, es una gran oportunidad que hay que aprovechar y que hay que empujar”.