La actividad metalúrgica perforó el piso de la pandemia y esta vez no es un virus, es un modelo

Argentina 17/06/2026.- La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo y la utilización de la capacidad instalada descendió al 39,8%, el nivel más bajo desde la cuarentena de 2020. El deterioro alcanza a casi todos los sectores y provincias, mientras la mayoría de las empresas no espera una recuperación en los próximos meses.

El último informe del sector metalúrgico expone un dato que el discurso oficial prefiere no mirar: la actividad cayó 5,1% interanual en mayo y la utilización de la capacidad instalada se hundió al 39,8%, su peor nivel desde marzo de 2020 . Detrás de la desinflación celebrada conviven fábricas que apagan sus máquinas.

La industria metalúrgica volvió a encender las alarmas. La actividad del sector retrocedió 5,1% interanual en mayo y cayó 1,4% respecto de abril, de modo que acumula una contracción del 6% en los primeros cinco meses de 2026. No se trata de un tropiezo puntual, sino de la consolidación de una tendencia recesiva que se extiende a lo largo de todo el año y que ya golpea a casi todo el entramado productivo.

El dato más elocuente, sin embargo, no es la caída de la producción, sino el grado de paralización de las plantas. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,8%, uno de los registros más bajos de toda la serie histórica y una baja de 6,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. La cifra perforó el umbral del 40% por primera vez desde marzo de 2020, en plena cuarentena por la pandemia. En términos sencillos: seis de cada diez máquinas del sector permanecen apagadas. El aparato metalúrgico nacional opera hoy con un nivel de ociosidad que, hasta hace poco, solo se había visto durante el confinamiento más estricto de la historia reciente.

Un deterioro transversal

La contracción no reconoce excepciones relevantes. Siete de los ocho sectores relevados exhibieron caídas interanuales, y solo el rubro de carrocerías, remolques y semirremolques logró escapar a la tendencia, con un leve crecimiento del 1,9%. El resto del tablero está pintado de rojo. La fundición —el verdadero corazón del proceso metalúrgico— se desplomó 8,9% interanual y acumuló una baja cercana al 14% en los últimos seis meses. Le siguieron maquinaria agrícola (-8,6%), bienes de capital (-6,8%) y equipamiento médico (-6,3%).

El detalle de la fundición no es un dato técnico menor: es estratégico. Cuando se enfría la fundición se enfría toda la cadena que viene después, porque es el insumo básico sobre el que se construye el resto del entramado metalmecánico. Su retroceso anticipa, como un termómetro adelantado, el enfriamiento del conjunto.

El golpe se distribuyó, además, por el mapa productivo del país . Las principales provincias metalúrgicas registraron caídas: Buenos Aires (-5,9%), Santa Fe (-5,1%) y Córdoba (-4,1%) encabezaron los aportes negativos. No es un fenómeno localizado ni atribuible a una coyuntura regional: es una contracción nacional y simultánea.

Sin expectativas de recuperación

Quizás lo más preocupante no sea el presente, sino la lectura que el propio sector hace sobre el futuro inmediato . Siete de cada diez empresas no esperan modificaciones en sus niveles de producción durante los próximos tres meses, y solo una minoría anticipa mejoras. Cuando quienes producen dejan de proyectar una recuperación, el problema deja de ser cíclico y empieza a volverse estructural. La expectativa empresaria no es un dato blando: es la antesala de las decisiones de inversión, contratación y permanencia. Cuando se apaga, lo que se apaga es la voluntad misma de seguir produciendo.

La anatomía de la crisis

El combo que explica el derrumbe es conocido y converge sobre un mismo punto. Una demanda interna debilitada por la caída del poder adquisitivo y por tasas reales elevadas que encarecen el crédito y posponen el consumo durable. La ausencia de obra pública, que históricamente traccionó al sector a través de la demanda de estructuras, maquinaria y bienes de capital. Y una apertura importadora acelerada que, combinada con un tipo de cambio atrasado, deja a la producción nacional compitiendo en abierta desventaja frente a bienes extranjeros abaratados en dólares.

Es la fisonomía de la desindustrialización en cámara lenta: no hay un golpe único y dramático, sino una asfixia progresiva que opera por varios frentes a la vez . La desinflación lograda a costa de enfriar la economía tiene un costo que no aparece en los índices de precios, pero sí en las plantas que reducen turnos y en las máquinas que no se encienden. Es el costo oculto del modelo, el que las estadísticas de inflación nunca registran.

Estabilizar no es desarrollar

Acá reside el núcleo de la discusión. La desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal son logros que nadie debería minimizar, pero conviven con un aparato productivo que se apaga en silencio. La metalurgia es el mejor termómetro de ese fenómeno porque no fabrica un bien de consumo final: fabrica, en rigor, la capacidad de fabricar. Provee las máquinas, las piezas y los bienes de capital con los que producen todas las demás industrias. Cuando esa base se contrae, no se pierde un sector: se erosiona la capacidad futura de toda la economía.

La estabilización de precios es una condición necesaria, pero de ningún modo suficiente para el desarrollo. Una economía no se ordena solo con metas fiscales: se ordena con producción, con trabajo y con un Estado inteligente capaz de articular una segunda etapa que reconstruya capacidades productivas. Es la lógica de la motosierra sin incubadora: se desmonta sin edificar. De lo contrario, el ajuste se transforma en un fin en sí mismo, y el equilibrio macroeconómico termina edificándose sobre la desactivación del aparato industrial. Una metalurgia trabajando al 39,8% no es la antesala de ningún despegue: es la advertencia de que, sin política productiva, la estabilidad puede convertirse en el nombre elegante del estancamiento.

Fuente: El Economista