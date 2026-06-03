Jubilados de Argentina tendrán un pago único en junio: ANSES confirmó las fechas de depósito para adultos mayores

ANSES confirmó un pago único para jubilados en junio de 2026

Durante junio, los jubilados que cobran la mínima recibirán no solo el haber mensual actualizado, sino también el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000.

Esta combinación genera un ingreso excepcional que se percibe una sola vez en el semestre y que eleva considerablemente el monto final acreditado.

Montos confirmados por ANSES:

Jubilación mínima: $403.317,99

Bono para haberes mínimos: $70.000

Aguinaldo: $201.659

Total para la mínima: $674.976,99

PUAM: $553.981,59

PNC por Invalidez y Vejez: $493.483,89

AUH: $144.932

AUH por discapacidad: $471.915

Asignación Familiar por Hijo: $72.474

Además, ANSES oficializó un aumento del 2,58% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, calculado según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril difundido por el Indec.

Fechas de depósito para jubilados de ANSES según terminación de DNI

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de junio, de acuerdo con la terminación del documento.

El cronograma se extenderá hasta el 22 de junio para este grupo de beneficiarios.

Jubilados que cobran la mínima

DNI 0: 8 de junio

DNI 1: 9 de junio

DNI 2: 10 de junio

DNI 3: 11 de junio

DNI 4: 12 de junio

DNI 5: 16 de junio

DNI 6: 17 de junio

DNI 7: 18 de junio

DNI 8: 19 de junio

DNI 9: 22 de junio

Jubilados que superan la mínima

Por su parte, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima cobrarán en la última semana del mes.

DNI 0 y 1: 23 de junio

DNI 2 y 3: 24 de junio

DNI 4 y 5: 25 de junio

DNI 6 y 7: 26 de junio

DNI 8 y 9: 29 de junio

Calendario de pagos ANSES para AUH, PNC y Asignación por Embarazo

ANSES también difundió las fechas de cobro correspondientes a la AUH y al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).