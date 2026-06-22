JÓVENES DE LA EPEIM SE SUMAN AL DISEÑO DE UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD

Rio Grande 22/06/2026.- La Dirección de Juventudes, junto a las áreas de Servicios Públicos y Parques y Jardines, presentó a estudiantes de la EPEIM el proyecto de reconstrucción de la Plaza Marina. La iniciativa surgió tras un encuentro entre el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, y la comunidad educativa de la institución, y busca incorporar la mirada de las juventudes en el diseño del espacio y en las acciones ambientales que formarán parte de la propuesta.

El Municipio de Río Grande impulsa acciones que promueven la participación ciudadana y el compromiso de las juventudes en el desarrollo de espacios públicos para la comunidad. En este marco, la Dirección de Juventudes, junto a las áreas de Servicios Públicos y Parques y Jardines, visitó a estudiantes de 3° y 5° año del nivel secundario de la EPEIM para compartir los principales lineamientos del proyecto de reconstrucción de la Plaza Marina.

La actividad dio continuidad al trabajo iniciado junto a la comunidad educativa de la institución, en el marco de un encuentro encabezado por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, donde surgió la propuesta de recuperar y poner en valor este espacio público a partir de las necesidades e inquietudes planteadas por estudiantes y docentes.

Durante la jornada, las y los jóvenes conocieron un primer boceto de la iniciativa, pensado para transformar la Plaza Marina en un lugar de encuentro, recreación y disfrute para las vecinas y vecinos de la ciudad. Además, se generó una instancia de diálogo e intercambio destinada a escuchar sus opiniones, ideas y propuestas sobre las características que les gustaría que contemple la futura plaza.

La participación de las y los estudiantes tendrá un rol fundamental en el componente ambiental del proyecto. En ese sentido, se les presentó el trabajo que llevarán adelante en relación con el trasplante de plantas, el cuidado de árboles y otras acciones vinculadas al entorno natural del espacio.

Estas tareas se desarrollarán en el marco de la materia curricular “Vida en la Naturaleza” y contarán con el acompañamiento de la ONG Estepa Viva, fortaleciendo el vínculo entre educación, conciencia ambiental y construcción comunitaria.

A través de esta propuesta, el Estado Municipal busca consolidar espacios de participación donde las juventudes sean protagonistas de las transformaciones que se proyectan para la ciudad, promoviendo el cuidado del ambiente y fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos que forman parte de la vida cotidiana de las y los riograndenses.