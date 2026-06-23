INFANCIAS: A pedido del Comité de Selección, la Defensoría Nacional supervisará el procedimiento para designar al Defensor Provincial

Ushuaia, lunes 22 de junio de 2026.- El Comité de selección de la Ley provincial N° 1466 informó hoy que la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación formará parte de las etapas de designación del funcionario provincial. El organismo aportará acompañamiento técnico y monitoreo para el procedimiento de selección de la Defensoría Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La intervención de la entidad responde a una solicitud enviada por ese Cuerpo de la Legislatura fueguina. Las y los integrantes de ese espacio solicitaron la veeduría externa del organismo para sumar instrumentos de control y transparencia al concurso.

El jefe de Gabinete de la Defensoría Nacional, Sebastián Medina, confirmó este lunes la participación de la institución en las instancias de trabajo legislativo. Con antelación la dependencia nacional oficializó su apoyo al proceso en Tierra del Fuego. En esa comunicación, la entidad definió la creación del espacio como un instrumento de garantía para los derechos infantiles.

Las notas intercambiadas oportunamente sostienen que la consolidación de este cargo autónomo fortalece la institucionalidad y el sistema de protección territorial.

Es necesario recordar que el Comité de selección se encuentra integrado además del Poder Legislativo, por un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Judicial.