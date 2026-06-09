GOBIERNO DECLARÓ DE INTERÉS AMBIENTAL LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA RESTAURACIÓN DE LA RESERVA CORAZÓN DE LA ISLA

Rio Grande 09/06/2026.- La Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente declaró de interés ambiental la participación ciudadana destinada a contribuir a la restauración y puesta en valor de sectores de la Reserva Provincial Corazón de la Isla afectados por los incendios forestales ocurridos en 2022.

La medida busca generar un marco para canalizar proyectos e iniciativas impulsadas por organizaciones, instituciones, empresas y vecinos interesados en colaborar con la recuperación de este espacio protegido, siempre bajo evaluación técnica y tomando los recaudos ambientales necesarios.



A través de la Resolución S.A. N° 061/26 se creó además un Registro de Proyectos destinado a la restauración y puesta en valor de la Reserva, estableciendo requisitos y criterios para la presentación y selección de propuestas.

El incendio ocurrido en noviembre de 2022 afectó alrededor de 8.000 hectáreas de bosque nativo, impactando especialmente sectores de uso público y áreas con baja capacidad de regeneración natural. Desde entonces, la Secretaría de Ambiente viene desarrollando acciones de evaluación, restauración y reforestación junto a equipos técnicos y organismos especializados.

En este contexto, la resolución reconoce también el interés manifestado por distintos sectores de la comunidad para colaborar activamente en la recuperación de este espacio natural, que forma parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas y constituye hábitat de numerosas especies de flora y fauna nativa.



Al respecto, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, expresó que “la recuperación de Corazón de la Isla es un proceso a largo plazo que requiere compromiso, planificación y trabajo conjunto. Esta resolución busca abrir una herramienta para que instituciones, organizaciones y vecinos puedan aportar de manera responsable y coordinada a la restauración de un Área Protegida que es patrimonio natural de todos los fueguinos”.

Entre las acciones contempladas podrán incluirse tareas de reforestación, siembra y dispersión de semillas, protección de renovales, retiro de especies exóticas, mantenimiento de senderos, colocación de cartelería y propuestas de educación y sensibilización ambiental. Las intervenciones serán definidas según criterios técnicos y priorizando las zonas con menor probabilidad de recuperación natural.

Consultas sobre la resolución y requisitos para presentación de proyectos en

https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/wp-content/uploads/2026/06/Resolucion-SA-61.26-Restauracion-zona-de-Incendios-Corazon-de-la-Isla.pdf

o al siguiente correo: ambiente.bioycons@tierradelfuego.gob.ar