GOBIERNO CONMEMORÓ EL DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO

Tierra del Fuego 11/06/2026.- El Gobierno de la Provincia conmemoró el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico con un emotivo acto realizado en la Plaza Cívica de la ciudad de Ushuaia.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Kevin Juárez, egresado de la Escuela Provincial N° 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” de la Base Esperanza de la Antártida Argentina; Pablo Gabriel Fontana, doctor en Historia y especialista en temas antárticos; y el legislador provincial Federico Sciurano.

Sciurano destacó el carácter estratégico de la fecha al vincular la historia antártica argentina con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. En ese sentido, sostuvo que “debemos construir una única mirada, un único concepto, un país unificado sobre la causa más noble que tiene la Argentina, como es la recuperación de nuestras Islas Malvinas”, y remarcó la importancia de sostener una política de Estado permanente que trascienda los gobiernos y las diferencias políticas.



Como parte de la ceremonia se realizó un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos en las Islas Malvinas y de los héroes antárticos. Asimismo, se rindió homenaje a quienes, con compromiso y patriotismo, contribuyen a la defensa de los archipiélagos australes y a la consolidación de la presencia argentina en la Antártida, reafirmando el compromiso con la memoria y la soberanía nacional.

El acto contó con la presencia de Veteranos de Guerra de Malvinas, acompañados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representantes municipales, instituciones educativas y la comunidad general. Asimismo, asistieron autoridades del Gabinete Provincial, entre ellas el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Ing. Martín Moreyra; el Secretario Legal y Técnico, Dr. Emiliano Fossatto; la Secretaria de Asuntos Geopolíticos, Lic. Carolina Lavori; y la Secretaria de Asuntos Internacionales, Lic. Constanza Renzone.