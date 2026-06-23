GOBERNADOR MELELLA: “ESTAMOS FORTALECIENDO LAS POLÍTICAS DE CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS CON UNA MIRADA INTEGRAL”

Rio Grande 23/06/2026.- El Gobernador Gustavo Melella recorrió el Centro Infantil Integrado, recientemente reinaugurado, y el Centro de Desarrollo Infantil de Río Grande, donde destacó el trabajo articulado entre Salud, Educación y Desarrollo para fortalecer las políticas de primera infancia y el acompañamiento integral a las familias fueguinas.

Durante la recorrida, el mandatario provincial remarcó que el objetivo de la gestión es brindar acompañamiento desde el inicio del embarazo y durante los primeros años de vida de los niños y niñas.

“La política es acompañar a las mamás desde el primer día en que se enteran que van a ser mamás, desde el embarazo hasta los cinco años, con salud, con estimulación, con alimentación y con todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la persona”, sostuvo Melella.

En ese sentido, resaltó que la puesta en valor de estos espacios permite fortalecer el trabajo que realiza el Estado junto a las familias. “Es importante empezar desde los más chiquitos. Un espacio como este garantiza el acompañamiento a las familias, no solamente dentro de una institución del Gobierno, sino también en sus casas. Lo más importante es brindar herramientas para que las familias puedan desarrollar ese trabajo con sus hijos”, expresó.

Asimismo, el Gobernador destacó el enfoque integral con el que se llevan adelante las políticas de primera infancia, articulando acciones entre distintas áreas del Estado provincial.

“Hay una complementariedad entre lo que es el área de bienestar, lo que era el Ministerio de Bienestar, junto a Educación y Salud. Tienen que trabajar las tres juntas porque la mirada es integral. No puede haber solamente un trabajo desde un área; tienen que intervenir las tres, y eso es lo que se logró”, afirmó.

Respecto al Centro Infantil Integrado, Melella valoró la importancia histórica de la institución para la comunidad riograndense y recordó las dificultades atravesadas durante la ejecución de las obras de refacción y ampliación.

“El Centro Infantil Integrado es un centro importantísimo, con mucha trayectoria en la ciudad de Río Grande. Nos vimos complicados en un momento por una obra que había que hacer; logramos el financiamiento nacional, se comenzó, luego se paralizó, como ha pasado con muchas obras, pero finalmente se logró terminar”, señaló.

Finalmente, adelantó que el desafío actual es fortalecer los equipos de trabajo para ampliar la capacidad de atención y continuar mejorando los servicios que se brindan.

“Las instalaciones ya están. Ahora el trabajo es incorporar más agentes y más profesionales para tener una mayor capacidad de atención a los chicos, ampliar los horarios y seguir brindando este servicio con la calidad con la que se viene haciendo”, concluyó.

El Gobernador estuvo acompañado por le ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi; el ministro de Educación, Pablo López Silva; y el secretario de Representación Política, Federico GImenez.