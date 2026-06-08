FORO MUNDIAL: EL CFI ELIGIÓ A TIERRA DEL FUEGO ENTRE LAS PROVINCIAS QUE PARTICIPARÁN DE UNA AGENDA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN CANADÁ

Tierra del Fuego 08/06/2026.-Tierra del Fuego fue seleccionada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para integrar una agenda internacional de promoción de inversiones que se desarrollará en Calgary, Canadá, uno de los principales centros de negocios energéticos de América del Norte.

La elección de la provincia responde al potencial de sus recursos energéticos y a las oportunidades que ofrece para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la exploración, producción y agregado de valor en el sector hidrocarburífero. El CFI financiará íntegramente la participación fueguina, en el marco de una estrategia orientada a posicionar a las provincias argentinas en escenarios internacionales de inversión y desarrollo productivo.

La misión incluirá la participación en el Global Energy Show, uno de los encuentros más importantes del mundo para la industria energética, donde Tierra del Fuego tendrá la oportunidad de presentar su cartera de proyectos y establecer vínculos con empresas, organismos especializados, centros de investigación y potenciales inversores.

La delegación provincial estará integrada por la ministra de Energía, Gabriela Castillo; la secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas; el presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio; la gerente Legal e Institucional de la empresa, Verónica Tito; el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Adrián Cosentino; y el presidente de Velitec, Facundo Araos.

Durante la agenda de trabajo, la provincia expondrá las oportunidades vinculadas al desarrollo de áreas hidrocarburíferas onshore y offshore, proyectos de exploración, recuperación de campos maduros y alternativas de industrialización y agregado de valor a partir de los recursos energéticos disponibles.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, destacó que la convocatoria constituye “una oportunidad para mostrar el potencial productivo de Tierra del Fuego ante actores estratégicos del sector energético internacional y fortalecer vínculos que puedan traducirse en inversiones, desarrollo tecnológico y generación de empleo para la provincia”.

Por su parte, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, remarcó que “Tierra del Fuego cuenta con recursos, infraestructura y capacidades que la convierten en un territorio con amplias posibilidades de crecimiento”, y señaló que la misión permitirá acercar las oportunidades de desarrollo provincial a empresas e instituciones interesadas en impulsar nuevas inversiones.

La participación en esta agenda internacional representa un nuevo reconocimiento al posicionamiento estratégico de Tierra del Fuego dentro del mapa energético nacional y refuerza las expectativas de atraer inversiones capaces de impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico en la provincia.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Consejo Federal de Inversiones para fortalecer la presencia de las provincias argentinas en los principales espacios internacionales de negocios, promoviendo la vinculación con mercados globales y la generación de nuevas oportunidades para las economías regionales.