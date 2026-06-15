FINALIZARON LAS JORNADAS AVÍCOLAS PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Tierra del Fuego 15/06/2026.- El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME, llevó adelante las “Jornadas Avícolas: Alimentación, Bioseguridad y Producción Sostenible”, una propuesta de capacitación que recorrió Ushuaia, Tolhuin y Río Grande con la participación de más de 70 personas, mayormente productores interesados en mejorar la producción de huevos y fortalecer la actividad avícola en Tierra del Fuego.

Las jornadas estuvieron a cargo de Carla Larrosa, licenciada en Biología y Zoología e integrante del INTA Río Gallegos, e incluyeron espacios técnicos con una fuerte dinámica participativa, intercambio de experiencias y visitas a productores locales, donde se trabajó sobre distintos modelos productivos y desafíos del sector.

Durante los encuentros se abordaron temáticas vinculadas a la alimentación, nutrición, estadios de desarrollo, luz e infraestructura, sanidad animal, bioseguridad y manejo de aves al final de su ciclo productivo, factores que influyen directamente en la postura y en los resultados de la actividad. Los ejes de trabajo fueron seleccionados con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo de sistemas más eficientes y sostenibles en el tiempo.

La secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández, destacó que “estas jornadas generaron un espacio muy enriquecedor de intercambio entre productores, técnicos, estudiantes e instituciones». Además, remarcó que “la visita a productores fue una instancia fundamental porque permitió conocer en territorio las distintas realidades y trabajar sobre herramientas concretas para fortalecer la actividad”.

En esa línea, la funcionaria sostuvo que “hablar de alimentación, bioseguridad, sanidad animal y nutrición es hablar de aspectos centrales para el desarrollo de un sector estratégico, que produce un alimento de alto contenido proteico y que necesita seguir consolidándose con modelos cada vez más eficientes y sostenibles. También es importante comprender toda la cadena productiva, desde las pollitas hasta la faena de las aves al final de su ciclo productivo, incorporando esa etapa dentro de un modelo integral de desarrollo”.

Por su parte, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, destacó que el acompañamiento al sector no se limita a la asistencia técnica para mejorar la eficiencia productiva, sino que también contempla herramientas orientadas a la gestión organizativa y al fortalecimiento de los canales de comercialización. “Es fundamental generar vínculos entre productores, proveedores, clientes y otros sectores estratégicos de la provincia, como el turismo, para seguir ampliando las oportunidades de crecimiento de la producción fueguina”, señaló. Asimismo, remarcó que iniciativas como Expo PyME y los eventos de producción destinados al sector turístico permiten visibilizar la producción local y fortalecer los entramados productivos de Tierra del Fuego.

En este sentido, el ministro adelantó que la cartera productiva trabaja en un protocolo específico para el sector avícola productor de huevos, en el marco del Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego, que próximamente será tratado por el comité correspondiente para avanzar en experiencias piloto de implementación.