Estrecho de Magallanes: cómo es el megaproyecto submarino que promete revolucionar el sur de la Patagonia

Tierra del Fuego Chilena 14/06/2026.- Se trata de una iniciativa que promete expandir la producción industrial, el comercio y el turismo en el extremo austral del continente. Millones en danza

Enfocado en incrementar la conectividad, el turismo y la actividad económica toda en el extremo sur de la Patagonia, Chile acaba de dar los primeros pasos para el desarrollo de una iniciativa que anticipa implicaciones y repercusiones por demás positivas para la Argentina. En concreto, el gobierno regional de Magallanes oficializó su decisión de avanzar con la construcción de un túnel submarino que tendrá como objetivo establecer una conexión permanente con la isla de Tierra del Fuego. La obra comprenderá unos 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, en el sector conocido como Primera Angostura, y donde actualmente opera el principal servicio de transbordadores de la zona. De esa forma, se eliminará la dependencia de las barcazas que hasta hoy conectan al territorio fueguino con el resto del continente.

De acuerdo a fuentes trasandinas, la iniciativa es promovida por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies. En la actualidad, unas 2.150 personas y cerca de 600 vehículos cruzan el estrecho a diario mediante barcazas y transbordadores.

La operatividad de esas embarcaciones se ven determinadas por las condiciones climáticas extremas, que muchas veces suelen provocar interrupciones y demoras que afectan tanto a residentes como a transportistas y turistas.

Desde el país vecino se subrayó que el emprendimiento tendrá relevancia especial para Argentina, ya que gran parte del tránsito terrestre que conecta la provincia de Tierra del Fuego con el continente depende actualmente de cruces por territorio chileno.

Publicaciones trasandinas como El Financiero señalan que, aunque los estudios preliminares cifraban la obra en unos u$s1.500 millones, el panorama cambió tras la última evaluación técnica de especialistas internacionales. En ese sentido, sendos representantes de la Red Noruega de Túneles visitaron la región a comienzos de 2025 para analizar en terreno la iniciativa y validar su factibilidad.

Empresas noruegas participarían de la megaobra

«Empresas noruegas que se dedican a estos túneles estiman que puede ser mucho más barato de lo que habíamos propuesto inicialmente. Hoy, cuando los expertos nos dicen que es realizable a un tercio del valor inicial, hablamos de unos 500 millones de dólares«, afirmaron autoridades chilenas.

Del otro lado de la cordillera subrayan que el megaproyecto redefinirá la economía y la logística austral en diversos frentes.

«En primer lugar, se anticipa que el proyecto generaría un flujo masivo fronterizo con Argentina. Debido a la cantidad de ciudadanos trasandinos que habitan en Tierra del Fuego, el gobernador de Magallanes señala que este sector pasaría a convertirse en el tercer paso fronterizo más importante de Chile, posicionándose solo por detrás de Tacna-Arica y el Cristo Redentor», se indicó.

Los medios chilenos afirman que la disponibilidad de una conectividad terrestre ininterrumpida operaría «como un catalizador directo para la inversión industrial en la zona».

Para luego remarcar: «A nivel de desarrollo turístico, la infraestructura permitiría abrir y consolidar comercialmente destinos de clase mundial que hoy ven limitada su conectividad, como el entorno de la Cordillera de Darwin. Con un acceso expedito y permanente, Magallanes proyecta captar de manera más eficiente una fracción del flujo que hoy se divide entre los 300 mil visitantes que llegan anualmente a Torres del Paine y los 600 mil que transitan por los polos vecinos de El Calafate y Ushuaia«.

Al margen de esta perspectiva, en la nación trasandina destacan que, aunque la infraestructura se emplazaría íntegramente en Chile, se resolvería una demanda histórica de integración territorial de Argentina y su desarrollo «requiere un constante intercambio de información y trabajo conjunto con la Cancillería del país vecino».

Confirmación del gobierno de Tierra del Fuego

En línea con lo anterior, el secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, confirmó que Chile presentó su proyecto para construir un túnel bajo el Estrecho de Magallanes.

«Es cierto que existe el proyecto chileno para construir un túnel, y me lo comentó el gobernador de Magallanes. Es una iniciativa sumamente ambiciosa que acompaña todos los proyectos de infraestructura que está llevando adelante Chile«, indicó en un diálogo reciente con la radio local 93.1.

Dachary también explicó que el túnel facilitará el tránsito de los fueguinos que utilizan el paso por Chile, permitiéndoles conectarse tanto con el resto del país como con distintas regiones chilenas. En paralelo, destacó que se trata de un avance en infraestructura por parte de Chile, en contraste con la situación general de la Argentina.

«Lo último que se habló en nuestro país fue mejorar la conectividad entre Santa Cruz y Tierra del Fuego en 2021. Más allá de los aspectos institucionales, logísticos, estratégicos y productivos, el gran pendiente sigue siendo qué hace la Argentina para mejorar su propia conectividad. Esto es una decisión soberana de Chile, que está bien que avance en la integración de los territorios», concluyó.

Fuente: Iprofesional