Esto son: Insultos como política de Estado: Luis Caputo, sin nombrarlos, les dijo «boluda» a Florencia Peña y «enfermo» a Bonelli

La primera reacción de Caputo estuvo dirigida a Florencia Peña, quien quedó en el centro de la discusión pública luego de que en un programa de streaming se difundiera erróneamente la noticia sobre la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina. Tras el fuerte repudio que recibió la conductora, el ministro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que buscó cerrar la polémica y defender a la familia del astro rosarino.

“Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la Selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia”, escribió Caputo, en una frase que rápidamente se viralizó y generó repercusiones tanto en el ámbito político como en el mediático.

Pero el titular del Palacio de Hacienda no se detuvo allí. También cargó contra Marcelo Bonelli luego de la publicación de una columna en el diario Clarín en la que el periodista describió presuntas tensiones dentro de la administración libertaria y aseguró que Caputo mantiene reuniones con dirigentes políticos, empresarios y referentes financieros que despiertan suspicacias dentro del oficialismo.

En el artículo, Bonelli sostuvo que el ministro volvió a cuestionar los “barullos políticos” dentro del Gobierno y mencionó encuentros con “popes” y banqueros. Además, señaló que en reuniones privadas y conversaciones compartidas con dirigentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, Caputo suele destacar los buenos indicadores financieros mientras relativiza los problemas productivos.

La respuesta del funcionario fue inmediata y de tono personal. “Este tipo, pobrecito, está enfermo… la familia, los amigos, sus jefes en el diario, alguno tiene que cuidarlo y hacerlo ver por algún especialista…”, escribió el ministro en referencia al periodista.

El nuevo episodio se suma a una larga serie de cruces entre funcionarios del gobierno de Javier Milei y periodistas críticos de la gestión. En este caso, la reacción de Caputo combinó una defensa de la familia Messi frente a la difusión de información falsa con una descalificación directa un periodista.

Las publicaciones volvieron a encender el debate sobre el estilo comunicacional de los integrantes del Gobierno, que suelen utilizar las redes sociales como principal escenario para responder a cuestionamientos políticos y mediáticos.

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Fuente: Perfil