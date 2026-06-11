ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ EMPRENDER TDF EN LAS TRES CIUDADES DE LA PROVINCIA

Tierra del Fuego 11/06/2026.- Emprendedores, artesanos, manualistas y gastronómicos participarán de una nueva edición de Emprender TDF, que se llevará a cabo los días sábado 13 y domingo 14 de junio, de 14 a 19 horas, de manera simultánea en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

La propuesta ofrecerá un espacio de comercialización y exhibición de productos locales, promoviendo el trabajo de emprendedores de la provincia y generando un punto de encuentro para la comunidad.

En esta oportunidad, el sábado se realizará una jornada de intercambio de figuritas abierta a vecinos y vecinas que deseen participar de la actividad.

Asimismo, en la ciudad de Ushuaia estará presente el Registro Civil, que brindará atención por orden de llegada durante la jornada del sábado.

Además, durante ambas jornadas se contará con un stand de Salud donde se desarrollarán acciones de promoción y prevención, acercando información y recomendaciones para el cuidado de la salud.

Los espacios de Emprender TDF funcionarán en los siguientes lugares:

* Río Grande: Paseo del Muelle, Beauvoir N.º 531.

* Tolhuin: Colegio Trejo Noel, Santiago Rupatini N.º 379.

* Ushuaia: SUM de la Escuela N.º 13, Gobernador Paz N.º 1811.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, que invita a la comunidad a participar de las distintas propuestas previstas para ambas jornadas.