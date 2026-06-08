¿ES POSIBLE CONSTRUIR UN TÚNEL BAJO EL ESTRECHO DE MAGALLANES? EXPERTO ANALIZA LOS DESAFÍOS DEL PROYECTO QUE BUSCA UNIR TIERRA DEL FUEGO CON EL CONTINENTE

Tierra del Fuego 08/06/2026.- La iniciativa contempla una conexión submarina entre Punta Delgada y Bahía Azul para reemplazar el actual cruce en barcaza, aunque especialistas advierten que aún se requieren estudios técnicos, económicos y de demanda antes de evaluar su ejecución.

La propuesta de construir un túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes volvió a instalarse en el debate sobre conectividad en la zona austral. El proyecto considera una conexión de aproximadamente 3,7 kilómetros entre Punta Delgada y Bahía Azul, en el sector de Primera Angostura, con el objetivo de establecer un enlace permanente entre Tierra del Fuego y el continente.

Francisco Hernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes y especialista en infraestructura, señaló que la obra es técnicamente posible, pero presenta importantes complejidades. Entre ellas mencionó las condiciones climáticas del Estrecho de Magallanes, los desafíos operacionales y los sistemas de seguridad que requiere una infraestructura de estas características.

El experto explicó que antes de definir cualquier alternativa constructiva será necesario desarrollar estudios geotécnicos y geofísicos para conocer las características del subsuelo, la presencia de fallas, la permeabilidad de las rocas y las condiciones del lecho marino. Según indicó, una de las opciones sería la excavación mediante tuneleras, aunque la solución definitiva dependerá de los resultados de esas investigaciones.

Hernández agregó que el proyecto no solo considera la construcción del túnel, sino también infraestructura complementaria como accesos, caminos, sistemas de ventilación y medidas de seguridad para enfrentar eventuales emergencias. En particular, destacó que la ventilación y la protección contra incendios son aspectos críticos en una obra vial subterránea.

Pese a su viabilidad desde el punto de vista de la ingeniería, el académico sostuvo que las principales interrogantes están asociadas a su financiamiento y rentabilidad. La iniciativa ha sido estimada inicialmente en alrededor de US$1.500 millones, aunque evaluaciones recientes han planteado costos potencialmente menores. En ese contexto, afirmó que será necesario contar con estudios detallados de demanda, riesgo, costo-beneficio y eventuales mecanismos de financiamiento antes de considerar el proyecto en una etapa de ejecución.

Fuente: radiopolar.com