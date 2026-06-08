EN EL MARCO DEL DÍA DEL PADRE, LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ UNA NUEVA EDICIÓN DEL PASEO DE EMPRENDEDORAS

Ushuaia 08/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano, invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del Paseo de Emprendedoras, que en esta oportunidad contará con una propuesta especial en el marco de los festejos por el Día del Padre.

La actividad se desarrollará los días sábado 13 y domingo 14 de junio, de 15 a 21 horas, en el SUM de la Casa de la Mujer, ubicado en Maipú 1120, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas, la comunidad podrá recorrer una amplia variedad de emprendimientos locales y encontrar opciones de regalos para el Día del Padre, entre ellas productos textiles, artículos de diseño, artesanías, encuadernación, gráfica, gastronomía, tejidos, decoración y muchas otras propuestas elaboradas por emprendedoras de la ciudad.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que “el Paseo de Emprendedoras se ha consolidado como un espacio fundamental para fortalecer el trabajo de las emprendedoras locales, generando oportunidades de comercialización y visibilización para sus proyectos”.

Asimismo, sostuvo que “esta edición especial representa una excelente oportunidad para que vecinos y vecinas puedan adquirir regalos originales, producidos en nuestra ciudad y, al mismo tiempo, acompañar el desarrollo de la economía social local”.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa forma parte de las políticas públicas destinadas a promover la autonomía económica de las mujeres y acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, fortaleciendo los espacios de comercialización y encuentro con la comunidad.