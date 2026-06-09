EN EL DÍA DEL PERIODISTA, EL MUNICIPIO DE USHUAIA COMPARTIÓ UN ENCUENTRO CON TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE PRENSA

Ushuaia 09/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un encuentro en la Casa Beban para conmemorar el Día del Periodista, compartiendo un ágape junto a trabajadoras y trabajadores de distintos medios de comunicación de la ciudad, en un espacio de diálogo, reflexión e intercambio sobre el rol de la prensa en la comunidad.

Durante la jornada, el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, transmitió el saludo del intendente Walter Vuoto y destacó la importancia de la labor periodística en un contexto donde la circulación de información presenta nuevos desafíos.

“En estos tiempos donde la información muchas veces llega procesada por inteligencia artificial, donde circulan noticias falsas, páginas apócrifas y contenidos sin identificación, es fundamental poder encontrarnos, compartir, discutir y exponer nuestros puntos de vista”, expresó.



Asimismo, valoró el aporte de las y los periodistas a la vida democrática de la ciudad y recordó el rol histórico que tuvieron junto a la cultura y el arte en distintos momentos de la historia argentina. “Las discusiones actuales tienen que darse en un marco de respeto, cara a cara, encontrando puntos de encuentro y entendiendo que la labor periodística va mucho más allá de contar una noticia; es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, libre e igualitaria”, afirmó.

Por su parte, el concejal Nicolás Pelloli agradeció la presencia de las y los comunicadores y destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre colegas. “Muchas veces las voces de los periodistas acercan reclamos e inquietudes de los vecinos y vecinas que terminan convirtiéndose en iniciativas legislativas. Es una profesión que me apasiona y que requiere un enorme compromiso”, sostuvo.

También valoró el esfuerzo que realizan quienes ejercen la actividad periodística. “Muchas veces están lejos de sus familias para transmitir lo que ocurre en cada lugar donde suceden los acontecimientos, garantizando que la comunidad esté informada”, agregó.



A su turno, Roberto Castellano celebró la participación de nuevas generaciones en la actividad y remarcó el vínculo permanente que mantienen con la ciudadanía. “Es muy importante que haya tantos jóvenes incursionando en el periodismo y brindando la información que necesita nuestro pueblo. Hay periodistas de investigación, quienes realizan móviles y quienes trabajan en distintos formatos, todos aportando desde su lugar”, señaló.

En tanto, Aníbal Rachid reflexionó sobre los desafíos actuales de la profesión y destacó la importancia de la identidad y la responsabilidad en el ejercicio periodístico. “En un día como este debemos abogar por un periodismo que tenga nombre y apellido. Las redes sociales son herramientas muy importantes, pero muchas veces detrás del anonimato se esconden operaciones que no buscan dar la cara. Lo mejor que puede ocurrirles a los periodistas más jóvenes es comprender la importancia de firmar su trabajo y hacerse responsables de lo que comunican”, expresó.

Finalmente, Marisa Guerrero convocó a fortalecer los valores de la convivencia y la responsabilidad social del periodismo. “Es importante que el amor venza al odio y asumir la responsabilidad que tenemos de hacerle llegar al vecino y a la vecina lo que está pasando y cuando está pasando. También es necesario hacer autocrítica y reflexionar sobre cómo comunicamos a la ciudadanía”, manifestó.

El encuentro permitió compartir experiencias, intercambiar miradas sobre la actualidad de la profesión y reafirmar la importancia de un periodismo comprometido con la verdad, la democracia y el fortalecimiento de la comunidad.