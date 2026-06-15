EL TANGO Y LA MILONGA ABRIERON LA FIESTA NACIONAL DE LA “NOCHE MÁS LARGA” 2026

Ushuaia 15/06/2026.- En el marco del inicio de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante en la Antigua Casa Beban una propuesta abocada al tango y la milonga, donde vecinos y vecinas de distintas edades compartieron de una noche de baile y música.

Las actividades en Casa Beban dieron inicio con una clase abierta de Tango a cargo del Taller Municipal de Tango y su profesor, Javier Peralta, contando con la presencia de un centenar de estudiantes y público en general. Finalizada la misma, se llevó adelante la presentación del grupo Tango Tres y luego la musicalización de la artista Yamina Levina, quién presentó una selección de tangos a lo largo de toda la noche.

David Ferreyra, secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, detalló que “nos llena de orgullo dar inicio a este gran festejo popular en nuestra icónica Casa Beban, compartiendo junto a vecinos y vecinas de una noche a pura música y baile con un ritmo tan identitario para las y los argentinos como es el tango”.



Por su parte, la artista fueguina Yamina Levina destacó que “es un honor habitar la Casa Beban y traer el tango a este espacio emblemático. Es la primera vez que participamos y estamos muy contentos de ser parte de esta celebración tan importante para la ciudad”.

Las actividades continuarán el día sábado 13 a las 18:00 horas con la presentación en el Museo de la Ciudad del Mapa de Murales, pieza que exhibe las distintas representaciones de arte mural en la ciudad, y la Noche de Rock en el Medio Caño, que desde las 20:30 horas presentará distintas bandas fueguinas del género. Quiénes deseen saber más sobre el cronograma de la Fiesta Nacional de la “Noche Más Larga” 2026, podrán visitar las redes de la Municipalidad de Ushuaia y la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas en @UshuaiaMunicipalidad y @AmbienteCulturaEducacion.Ush.