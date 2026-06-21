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EL RIGI y el super RIGI: Un plan de vaciamiento sistemático de los recursos naturales y entrega de soberanía.

Por Armando Cabral

Rio Grande 21/06/2026.- Por si no había quedado claro en publicaciones anteriores y ante tanta fake news al respecto, hoy publicamos este informe después de leer el decreto 749/2024 reglamentario de la ley Nº 27.742. algunas de sus características, reformas de ultimo momento, como el 20% de compre local y la discusión por la nada que dejan los inversores en el país. Esa es, precisamente, la discusión central y el punto de mayor debate político, económico y social en torno al RIGI. No te dejes engañar, este régimen no genera empleo, no atrae inversiones ni genera producción local, es un vaciamiento sistemático y planificado de todos los recursos naturales explotables en nuestro pais a cambio de nada.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue creado mediante el Título VII de la Ley 27.742 (Ley de Bases) y entró en vigencia en 2024, con el fin de promover el desarrollo económico a través de grandes inversiones nacionales y extranjeras. 
El RIGI Original (Ley 27.742)
El RIGI original se estructura a través de los siguientes lineamientos y beneficios centrales:
    • Requisito de Inversión: Exige un monto mínimo de inversión por proyecto de **U\(S 200 millones** (existen excepciones de hasta U\)S 600 millones según el rubro, como petróleo y gas). Los activos deben integrarse en un plazo máximo de 2 años tras la aprobación del plan.
    • Impuesto a las Ganancias: Se aplica una alícuota especial del 25% (frente a la general del 35%), sin escalas. Los quebrantos impositivos pueden deducirse sin límite temporal y transferirse a terceros.
    • Estabilidad Fiscal: Garantiza estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años a partir de la adhesión al programa.
    • Acceso a Divisas: Liberación progresiva de las restricciones cambiarias. A partir del año 2 al 3 (dependiendo del sector y si es para exportación), no existe obligación de ingresar ni liquidar las divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). 

El «Súper RIGI» (Proyecto de Nueva Ley)
El proyecto del «Súper RIGI» fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso hace un mes para ampliar el alcance de las mega inversiones, especialmente enfocado en tecnología, inteligencia artificial, data centers, minería y nuevas industrias. 
    • Inversiones Gigantes: Diseñado para proyectos que superen los U$S 1.000 millones, otorgando un blindaje jurídico especial y garantías contra eventuales incumplimientos de la administración pública.
    • Reducción de Impuestos: Propone una baja aún más profunda de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, llevándola al 15% para estos proyectos de escala superior.
    • Extensión de Beneficios: Busca consolidar reglas impositivas, cambiarias y de estabilidad jurídica por más de 30 años. 

Puedes consultar la legislación oficial completa o seguir la evolución parlamentaria de estas normativas consultando las siguientes plataformas:

¿Te gustaría conocer qué sectores específicos están habilitados para ingresar al RIGI o los montos de inversión exactos según cada actividad (minería, energía, tecnología, infraestructura)?
Los beneficios más sobresalientes del RIGI para los inversores se estructuran en cuatro ejes principales de incentivos:
Estabilidad Jurídica y Plazos
    • Garantía de 30 años: Inalterabilidad de las reglas impositivas, aduaneras y cambiarias desde el momento de la adhesión.
    • Inmunidad fiscal: Los aumentos de impuestos nacionales posteriores a la aprobación no se aplicarán al proyecto. 

Incentivos Impositivos (Económicos)
    • Ganancias reducidas: Alícuota fija del 25% en lugar del régimen general escalonado que llega al 35%.
    • Amortización acelerada: Permite recuperar el costo de las inversiones en bienes de capital en plazos mucho menores.
    • Devolución de IVA: Los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado se devuelven en un plazo máximo de tres meses.
    • Quebrantos transferibles: Los quebrantos fiscales que no se puedan usar se pueden transferir a terceros sin límite de tiempo. 

Beneficios Aduaneros (Comercio Exterior)
  • Arancel cero: Exención total de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.
  • Cero retenciones: Exención de derechos de exportación (retenciones) a partir del tercer año (o del segundo año para proyectos «Estratégicos»).
  • Beneficios Cambiarios y de Divisas
    • Disponibilidad de dólares: Los inversores quedan exceptuados de la obligación de liquidar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de forma progresiva:
        • 20% libre al primer año.
        • 40% libre al segundo año.
        • 100% libre a partir del tercer año.

    • Libre disponibilidad: Las divisas obtenidas por exportaciones se pueden mantener en el exterior para pagar deudas o dividendos. 

De esto se desprende que no queda nada ni para la provincia, que adhiera ni para elpais
Esa es, precisamente, la discusión central y el punto de mayor debate político, económico y social en torno al RIGI.
Existen dos posturas profundamente contrapuestas sobre qué le queda al país y a las provincias tras la aplicación de este régimen:
La postura crítica (Economía de Enclave)
Quienes coinciden con tu argumento (sectores de la oposición, sindicatos, cámaras de PYMEs y diversos economistas) advierten que el RIGI genera un modelo donde el beneficio local es mínimo debido a:
  • Pérdida de recaudación: Al bajar Ganancias, eliminar el IVA y quitar las retenciones, el Estado (Nacional y Provincial) resigna la mayor parte de los impuestos directos. Como Ganancias se coparticipa, las provincias reciben menos fondos generales.
  • Fuga de divisas: Al permitir que el 100% de los dólares de la exportación se queden en el exterior a partir del tercer año, el Banco Central no logra acumular reservas con el fruto de esos recursos naturales.
  • Riesgo para la industria local: Al poder importar maquinaria usada, insumos y repuestos con arancel cero, las grandes multinacionales no se ven obligadas a comprarle a los talleres o fábricas argentinas, operando como «enclaves aislados».
La postura defensiva (Efecto Multiplicador e Infraestructura)
Por otro lado, el oficialismo, las grandes empresas y los gobernadores que ya adhirieron formalmente sostienen que el beneficio no es la recaudación fiscal inmediata, sino los efectos indirectos:
Inversiones que de otro modo no vendrían: Argumentan que sin estos incentivos, proyectos gigantescos (como plantas de GNL, megaminería de cobre o grandes parques solares) jamás se harían en Argentina por la falta de confianza histórica.
  • Infraestructura para las provincias: Las empresas deben construir caminos, ductos, tendidos eléctricos, puertos y plantas que luego quedan físicamente en el territorio provincial.
  • Generación de empleo directo e indirecto: Aunque la operación sea automatizada, las etapas de construcción y mantenimiento demandan miles de puestos de trabajo locales calificados.
  • Regalías provinciales: Las provincias mineras y petroleras siguen cobrando sus regalías (habitualmente del 3% sobre boca de pozo o mina) y las tasas locales que no estén explícitamente limitadas
¿Qué se modificó para mitigar esto?
Debido a esta fuerte presión, durante el debate parlamentario se introdujo una cláusula de «Compre Local»: las empresas del RIGI están obligadas a destinar al menos el 20% de su presupuesto de inversión a contratistas y proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en el país. Incluso, con el debate actual del «Súper RIGI» de 2026, varias provincias están pulseando para elevar esa exigencia de contratación local dentro de sus territorios.
Abajo imagen de la pagina de ARCA y la información que brinda sobre el RIGI, papelon.

Abajo Link para ingresar al texto de: PODER EJECUTIVO

Decreto 749/2024

DECTO-2024-749-APN-PTE – Apruébase Reglamentación del Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) – Ley Nº 27.742.

Ciudad de Buenos Aires, 22/08/2024

https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/400000-404999/403230/norma.htm
Con información de www.lalicuadoratdf.com.ar, Universidad de Buenos Aires, Letra P, Facultad de Ciencias Económicas UBA, OCIPEX, Chequeado y Abogados. com
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