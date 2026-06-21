EL RIGI y el super RIGI: Un plan de vaciamiento sistemático de los recursos naturales y entrega de soberanía.

Existen dos posturas profundamente contrapuestas sobre qué le queda al país y a las provincias tras la aplicación de este régimen:

La postura crítica (Economía de Enclave)

Quienes coinciden con tu argumento (sectores de la oposición, sindicatos, cámaras de PYMEs y diversos economistas) advierten que el RIGI genera un modelo donde el beneficio local es mínimo debido a:

Pérdida de recaudación: Al bajar Ganancias, eliminar el IVA y quitar las retenciones, el Estado (Nacional y Provincial) resigna la mayor parte de los impuestos directos. Como Ganancias se coparticipa, las provincias reciben menos fondos generales.

Fuga de divisas: Al permitir que el 100% de los dólares de la exportación se queden en el exterior a partir del tercer año, el Banco Central no logra acumular reservas con el fruto de esos recursos naturales.

Riesgo para la industria local: Al poder importar maquinaria usada, insumos y repuestos con arancel cero, las grandes multinacionales no se ven obligadas a comprarle a los talleres o fábricas argentinas, operando como «enclaves aislados».

La postura defensiva (Efecto Multiplicador e Infraestructura)

Por otro lado, el oficialismo, las grandes empresas y los gobernadores que ya adhirieron formalmente sostienen que el beneficio no es la recaudación fiscal inmediata, sino los efectos indirectos:

Inversiones que de otro modo no vendrían: Argumentan que sin estos incentivos, proyectos gigantescos (como plantas de GNL, megaminería de cobre o grandes parques solares) jamás se harían en Argentina por la falta de confianza histórica.

Infraestructura para las provincias: Las empresas deben construir caminos, ductos, tendidos eléctricos, puertos y plantas que luego quedan físicamente en el territorio provincial.

Generación de empleo directo e indirecto: Aunque la operación sea automatizada, las etapas de construcción y mantenimiento demandan miles de puestos de trabajo locales calificados.

Regalías provinciales: Las provincias mineras y petroleras siguen cobrando sus regalías (habitualmente del 3% sobre boca de pozo o mina) y las tasas locales que no estén explícitamente limitadas

¿Qué se modificó para mitigar esto?

Debido a esta fuerte presión, durante el debate parlamentario se introdujo una cláusula de «Compre Local»: las empresas del RIGI están obligadas a destinar al menos el 20% de su presupuesto de inversión a contratistas y proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en el país. Incluso, con el debate actual del «Súper RIGI» de 2026, varias provincias están pulseando para elevar esa exigencia de contratación local dentro de sus territorios.