El peor marzo desde la pandemia: cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año

Le siguieron Córdoba, con 2.187 empresas menos; la Ciudad de Buenos Aires, donde cerraron 1.539, y Santa Fe, que perdió 1.305 firmas empleadoras, según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre las que se basa el informe.

Mirando el panorama por sectores productivos, la industria manufacturera fue la gran perdedora en el año comprendido hasta marzo de 2026 con 2.167 empresas menos, que equivale a una baja del 4,5%.

Pero el comercio también perdió: la crisis económica afectó el consumo de manera arrasadora y en 12 meses se perdieron 5.145 empresas, lo que representa una baja del 3,5%.

Incluso el agro retrocedió un 2,3% y la construcción, un 2,1%.

Fuente: primera Plana